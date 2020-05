Borussia Dortmund vs Schalke EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 26 Bundesliga 2019-2020

Tras una larga espera de más de un mes sin fútbol de alto nivel, este sábado 16 de mayo se reanuda la Bundesliga 2019-2020 con la jornada 26, cuando el Borussia Dortmund busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga en la pelea por el título, recibirán a un Schalke que va por la sorpresa en el Signal Iduna Park.

Hora y Canal Borussia Dortmund vs Schalke

Sede: Signal Iduna Park, Dortmund, Alemania

Hora: 3:30 pm en Alemania. 6:30 am PT / 9:30 am ET en Estados Unidos. 8:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:30 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Canal: TUDN en Estados Unidos. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica.

Borussia Dortmund vs Schalke en VIVO

El cuadro del Borussia Dortmund está cumpliendo con una gran temporada siendo uno de los protagonistas y luchando con todo por el título, sin embargo no puede bajar la guardia si no quiere rezagarse de la punta. Después de 25 jornadas suman 15 triunfos, 6 empates y han sido vencidos en 4 ocasiones.

El BVB tuvo actividad por última ocasión el pasado 7 de mayo en la jornada 25 cuando visitaron al Borussia Monchengladbach logrando doblegarlos 1-2 con goles de Thorgan Hazard y Achraf Hakimi.

Por su parte, el Schalke también está cumpliendo con un buen torneo peleando por competencias europeas, pero igual necesita apretar el paso. Ellos cosechan 9 victorias, 10 empates y han sido vencidos en 6 duelos.

Die Königsblauen también tuvo acción por última vez el 7 de mayo, hace más de dos semanas, cuando recibieron al Hoffenheim teniendo que conformarse con el empate a uno, a pesar de que Weston McKennie los había puesto al frente al minuto 20.

Tanto el Borussia Dortmund como el Schalke saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos, además de demostrar que volverán con todo tras la larga pausa por el Coronavirus; en la tabla general encontramos al BVB como sublíderes con 51 puntos, mientras que los Mineros son sextos con 37 unidades en esta Bundesliga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Borussia Dortmund vs Schalke.

Borussia Dortmund vs Schalke EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 26 Bundesliga 2019-2020