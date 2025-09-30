Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Champions League 2025-26

Copas Internacionales

El Atlético de Madrid recibe al Eintracht Frankfurt este martes en el Estadio Metropolitano para un duelo clave de la Champions League 2025-26. Ambos equipos llegan motivados tras goleadas en sus respectivas ligas: los colchoneros superaron 5-2 al Real Madrid y el conjunto alemán venció 6-4 al Borussia Mönchengladbach.

Atlético busca redención en Champions

El triunfo contra el Real Madrid marcó historia, pues fue la primera vez desde 1950 que el Atlético anotó cinco goles en un derbi madrileño. Sin embargo, en Champions no tuvieron el mismo éxito, ya que perdieron 3-2 en Anfield con un gol en el minuto 92.

Además, Diego Simeone no podrá estar en el banquillo tras recibir una tarjeta roja en ese encuentro. Pese a ello, jugadores como Julián Álvarez, en gran momento goleador, y Antoine Griezmann, que anotó contra el Madrid, lideran la ofensiva rojiblanca. En la enfermería se mantienen Giménez, Johnny Cardoso y Thiago Almada.

Eintracht, un equipo impredecible

El Eintracht Frankfurt vive semanas llenas de goles: viene de partidos 6-4 contra el Gladbach y 4-3 contra el Union Berlin. En Champions, sin embargo, demostraron contundencia al aplastar 5-1 al Galatasaray.

Su gran figura es Jonathan Burkardt, quien suma tres partidos seguidos marcando y fue clave en la goleada europea con dos tantos y una asistencia. También destaca Robin Koch, habitual pilar defensivo que sorprendió con un doblete en Bundesliga.

No obstante, el equipo de Dino Toppmoller llega con dudas en la portería: Kaua Santos ha recibido ocho goles en dos partidos desde su regreso, por lo que Zetterer podría recuperar el arco.

Pronóstico del partido

El Atlético ha ganado siete de sus últimos ocho partidos en casa, marcando al menos tres goles en seis de ellos. Aunque el Eintracht suele ser peligroso al ataque, la solidez del Metropolitano inclina la balanza.

Pronóstico: Atlético de Madrid 3-2 Eintracht Frankfurt.

