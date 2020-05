Bayern Múnich vs Dusseldorf EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 28 Bundesliga 2019-2020

Tweet on Twitter

Se cierra la actividad de este sábado 30 de mayo en la jornada 28 de la Bundesliga 2019-2020, cuando el Bayern Múnich busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los acerque al título, pero recibirán al Dusseldorf que llega motivado listo para dar la campanada en el Allianz Arena.

Hora y Canal Bayern Múnich vs Dusseldorf

Sede: Allianz Arena, Múnich, Alemania

Hora: 6:30 pm de Alemania. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en México. ESPN en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Bayern Múnich vs Dusseldorf en VIVO

El cuadro del Bayern Múnich ha tenido una gran campaña manteniéndose como el gran favorito para conseguir el título dado que en 28 jornadas suman 20 triunfos, 4 empates y han sido vencidos en otros 4 duelos.

Los Bávaros vienen de una grandísima victoria en la jornada pasada cuando les toco visitar al Borussia Dortmund logrando doblegarlos gracias a solitaria anotación de Joshua Kimmich.

Por su parte, el Dusseldorf está teniendo un torneo difícil luchando con todo por su salvación. Ellos han cosechado 6 victorias, 9 empates y han sido vencidos en 13 ocasiones.

El Fortuna llega muy motivado, ya que en la jornada pasada les toco recibir al Schalke logrando vencerlos 2-1 con anotaciones de Rouwen Hennings y Kenan Karaman.

Tanto el Bayern Múnich como el Dusseldorf saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Bávaros como líderes con 64 puntos, mientras que el Fortuna está en el lugar 16 con 27 unidades en esta Bundesliga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Bayern Múnich vs Dusseldorf.

