Wolfsburg vs Eintracht Frankfurt EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 28 Bundesliga 2019-2020

Gran partido tendremos este sábado 30 de mayo siguiendo con la jornada 28 de la Bundesliga 2019-2020, cuando el Wolfsburg busque aprovechar su condición de local cuando reciban al Eintracht Frankfurt que intentará salir con vida de su visita al Volkswagen Arena.

Hora y Canal Wolfsburg vs Eintracht Frankfurt

Sede: Volkswagen Arena, Wolfsburgo, Alemania

Hora: 3:30 pm de Alemania. 8:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:30 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:30 am PT / 9:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en México. ESPN en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Wolfsburg vs Eintracht Frankfurt en VIVO

El cuadro del Wolfsburg ha tenido una campaña muy buena manteniéndose en carrera por puestos europeos, pero saben que no pueden aflojar después de sumar 11 victorias, 9 empates y han sido derrotados en 8 duelos, en casa no deben fallar.

Los Lobos vienen de una valiosísima victoria en la jornada pasada cuando les toco visitar al Bayer Leverkusen logrando un aplastante 1-4 con doblete de Marin Pongracic y goles de Maximilian Arnold y Renato Steffen.

Por su parte, el Eintracht Frankfurt ha tenido un torneo complicado peleando en la parte baja de la tabla intentando alejarse de la zona de descenso, ya que apenas han sumado 8 triunfos, 5 empates y han caído en 14 duelos.

Las Águilas vienen de un agridulce empate en la jornada pasada cuando les toco recibir al Friburgo en un duelo que perdían 1-3, hasta que en los últimos 11 minutos aparecieron Daichi Kamada y Timothy Chandler para el 3-3 final.

Tanto el Wolfsburg como el Eintracht Frankfurt saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Lobos en la sexta posición con 42 puntos, mientras que las Águilas son catorceavos con 29 unidades en esta Bundesliga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Wolfsburg vs Eintracht Frankfurt.

