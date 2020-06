Augsburgo vs Colonia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 30 Bundesliga 2019-2020

Tweet on Twitter

Se cierra la actividad de este domingo 7 de junio en la jornada 30 de la Bundesliga 2019-2020, cuando el Augsburgo busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita alejarse de la zona de descenso, pero recibirán al Colonia que también intentará llevarse el botín en el SGL Arena.

Hora y Canal Augsburgo vs Colonia

Sede: SGL Arena, Augsburg, Alemania

Hora: 6:00 pm de Alemania. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en México. ESPN en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Augsburgo vs Colonia en VIVO

El cuadro del Augsburgo ha tenido una campaña irregular deambulando en la parte baja de la tabla intentando asegurar su permanencia de una vez. Después de 29 jornadas suman 8 triunfos, 7 empates y han sido derrotados en 14 ocasiones.

Fuggerstädter viene de una dura derrota en la jornada pasada cuando les toco visitar al Hertha Berlín siendo superados 2-0.

Por su parte, el Colonia también ha tenido un torneo irregular deambulando en media tabla. Ellos cosechan 10 triunfos, 4 empates y han perdido en 14 duelos.

El Koln viene de una nueva derrota en la jornada pasada cuando recibieron al RB Leipzig siendo superados 2-4.

Tanto el Augsburgo como el Colonia saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita tomar un respiro en esta recta final del rol regular; en la tabla general encontramos a Fuggerstädter en la treceava posición con 31 puntos, mientras que el Koln es onceavo con 34 unidades en esta Bundesliga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Augsburgo vs Colonia.

