Napoli vs Inter de Milán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Copa de Italia 2019-2020

Gran partido tendremos este sábado 13 de junio en la reanudación de la Copa de Italia 2019-2020 con la semifinal de vuelta donde el Napoli buscará finiquitar su boleto a la final cuando reciban a un Inter de Milán que intentará remontar aprovechando la incertidumbre, esperamos un duelo cerrado en San Paolo.

Hora y Canal Napoli vs Inter de Milán

Sede: Estadio San Paolo, Nápoles, Italia

Hora: 8:45 pm de Italia. 1:45 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:45 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 11:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en México y Centroamérica. ESPN+ en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica.

Napoli vs Inter de Milán en VIVO

El cuadro del Napoli vuelve a la actividad tras una larga ausencia que esperan les haya servido dado que antes de la Pandemia no estaban pasando un buen momento, no habían convencido, mientras que el Chucky Lozano estaba rezagado en la banca, habrá que ver que cambios vienen en esta época de «Nueva Normalidad».

Gli Azzurri tuvo su último partido en el ya lejano 29 de febrero cuando recibieron al Torino sumando un valioso triunfo 2-1 con goles de Manolas y Giovanni Di Lorenzo.

Por su parte, el Inter de Milán también vuelve con la misión de recuperar el buen camino que los tuvo como candidatos a competir por el título de la Serie A, pero que antes de la pausa habían perdido tras una mala racha.

El Inter tuvo su último duelo el pasado 8 de marzo cuando visitaron a la Juventus siendo superados 2-0.

Estos dos equipos se enfrentaron en el partido de ida en el ya lejano 12 de febrero en el Giuseppe Meazza. En aquel choque Gli Azzurri logró llevarse un valioso triunfo con solitaria anotación de Fabián Ruiz.

Tanto el Napoli como el Inter de Milán saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita firmar su boleto a la Final, realmente no sabemos que esperar de estos dos equipos que no han visto acción en un largo tiempo. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Napoli vs Inter de Milán.

