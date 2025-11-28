Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 12 Bundesliga 2025-26

Bundesliga

Este sábado, el espectacular BayArena será testigo de uno de los partidos más atractivos de la jornada en la Bundesliga. El Bayer Leverkusen recibe al Borussia Dortmund en un duelo directo por los puestos de Champions League y con la mira puesta en presionar al líder del torneo.

Con solo un punto de diferencia entre ambos, este enfrentamiento puede marcar el rumbo de la parte alta de la tabla. El Leverkusen llega tercero con 23 unidades, mientras que el Dortmund marcha justo detrás en la cuarta posición con 22 puntos. El ganador dará un golpe directo en la carrera por el top 4.

Así llega el Bayer Leverkusen al partido

El conjunto de las aspirinas atraviesa un momento extraordinario bajo el mando de Kasper Hjulmand. El equipo acumula cuatro victorias consecutivas entre todas las competiciones, incluyendo un impactante triunfo 2-0 frente al Manchester City a mitad de semana en actividad europea.

En condición de local, el Leverkusen ha sido prácticamente una fortaleza. En seis partidos disputados en casa ha marcado 15 goles y solo ha recibido cuatro, números que reflejan su solidez defensiva y su enorme capacidad ofensiva ante su afición.

En la delantera, Patrik Schick se ha convertido en el referente ofensivo tras la cesión de Victor Boniface al Werder Bremen. En defensa, Jeanuel Belocian y Jarell Quansah serán claves para mantener el orden atrás.

Eso sí, el técnico no podrá contar con Exequiel Palacios ni con Equi Fernández, ambos fuera por lesión.

El momento del Borussia Dortmund antes de visitar el BayArena

El Dortmund llega a este partido con gran confianza tras golear 4-0 al Villarreal CF en la Champions League. El equipo dirigido por Niko Kovač busca trasladar ese gran momento europeo al torneo local, especialmente en un campo tan complicado como el del Leverkusen.

La plantilla del BVB llega prácticamente completa, aunque no se descarta un planteamiento más cauteloso debido al desgaste físico por la carga de partidos. En el ataque, el hombre a seguir será Serhou Guirassy, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. En el mediocampo, Carney Chukwuemeka buscará consolidarse como pieza clave en la creación de juego.

Historial reciente entre Leverkusen y Dortmund

Los duelos entre estas dos escuadras han sido sinónimo de goles, intensidad y espectáculo. En sus últimos cinco enfrentamientos en la Bundesliga, el Dortmund tiene ligera ventaja con dos triunfos, mientras que el Leverkusen ha ganado uno y han empatado en dos ocasiones.

En el BayArena, el historial reciente no favorece al conjunto local. Tres de los últimos cinco duelos en ese estadio terminaron con dos victorias del Dortmund y un empate. El Leverkusen no vence al Borussia en casa desde enero de 2020, un dato que añade todavía más tensión a este choque.

Claves del partido: Fuerza contra velocidad

Este encuentro enfrenta dos estilos muy definidos. Por un lado, la muralla defensiva y la contundencia como local del Bayer Leverkusen. Del otro, la presión alta, el vértigo y los contraataques del Borussia Dortmund. Todo está servido para vivir un partido intenso, con llegadas constantes y posibles giros inesperados.

Ambos equipos llegan con confianza, pero también con la presión de no ceder terreno en la lucha por los puestos de Champions League.

Pronóstico del Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund

Por el gran rendimiento del Leverkusen en casa y el excelente momento ofensivo del Dortmund, todo apunta a un partido parejo, con goles y emociones de principio a fin.

El pronóstico es un empate vibrante: Bayer Leverkusen 2-2 Borussia Dortmund.

Last modified: noviembre 28, 2025