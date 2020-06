Foto: @ESPNmx

El Betis siguió con su mal momento sumando una dura derrota 1-0 en su visita al Athletic Bilbao por la fecha 30 de la Liga Española 2019-2020.

Con Diego Lainez y Andrés Guardado como titulares, el Betis se fue abajo apenas a los 7 minutos en una desconcentración de su defensa que Íñigo Martinez aprovechó para el 1-0, tras eso el choque se mantenía cerrado, los Leones dominaban las acciones, pero no eran claros, al descanso no había más. Para el segundo tiempo no había claridad, a los 11 minutos Diego Lainez y Guardado salieron de la cancha, pero el Betis no encontraba como hacerle daño al Athletic Bilbao, hasta que al 85 un penal les dio la gran oportunidad de igualar, pero Sergio Canales falló el intento para sellar la derrota.

Con esta victoria el Athletic Bilbao arribó a 42 puntos en la novena posición, mientras que Betis se estancó en 34 unidades en el puesto 14. Los Béticos recibirán al Espanyol el próximo jueves en la jornada 31 de LaLiga. Athletic Bilbao 1-0 Betis.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Athletic Bilbao vs Betis 1-0 Jornada 30 Liga Española 2019-2020