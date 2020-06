Lecce vs Milán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 27 Serie A 2019-2020

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Este lunes 22 de junio seguimos con la actividad del regreso en la Serie A 2019-2020 cuando el Lecce busque aprovechar su condición de local intentando sorprender ante un Milán que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Via del Mare.

Hora y Canal Lecce vs Milán

Sede: Estadio Via del Mare, Lecce, Italia

Hora: 7:30 pm de Italia y España. 12:30 pm en México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 10:30 am PT / 1:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en México y el resto de Latinoamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Lecce vs Milán en VIVO

El cuadro del Lecce está teniendo una campaña muy complicada luchando por la salvación, en esta reanudación es vital aprovechar su localía. Después de 26 jornadas suman 6 triunfos, 7 empates y han sido vencidos en 13 ocasiones.

Los Giallorossi tuvieron actividad por última vez el pasado 1 de marzo cuando recibieron al Atalanta siendo aplastados 2-7, unos días antes habían sido goleados 4-0 por la Roma, así que la pausa no fue del todo mala en un momento duro para ellos, que esperan revertir.

Por su parte, el Milán está teniendo un torneo irregular luchando por competencias europeas, igual tendrán la misión de volver con todo para cumplir con sus objetivos. Ellos suman 10 triunfos, 6 empates y han sido vencidos en 10 duelos.

Il Diavolo ya volvió a la actividad apenas el pasado 12 de junio en las semifinales de la Copa de Italia donde quedaron eliminados a pesar de empatar 0-0 ante la Juventus, pero el 1-1 que se había firmado en su casa los dejó fuera por el gol de visitante.

Tanto el Lecce como el Milán saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita tomar un respiro en este reanudación; en la tabla general encontramos al Giallorossi en la posición 18 con 25 unidades, mientras que Il Diavolo es séptimo con 36 puntos en esta Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Lecce vs Milán.

Lecce vs Milán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 27 Serie A 2019-2020