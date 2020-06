[Vídeo] Resultado y Resumen Everton vs Liverpool 0-0 Jornada 30 Premier League 2019-2020

Tweet on Twitter

Liverpool no tuvo el regreso que hubiese querido al tener que conformarse con un flojo empate 0-0 ante el Everton en la jornada 31 de la Premier League 2019-2020.

El partido arrancó de manera pareja, pero el Everton estuvo muy cerca de tomar ventaja apenas a los 4 minutos con remate de Richarlison que paso muy cerca, al 10 Sadio Mané respondió por el Liverpool, los Reds intentaban tomar las riendas, Roberto Firmino estuvo cerca, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo el Liverpool mantenía la posesión de la pelota, pero la realidad es que no eran nada claros, al 79 el Everton estuvo a nada de irse al frente pero los Reds se salvaron de manera milagrosa, dos minutos después Allison salvó el remate de Richarlison, así, los goles no llegaron.

Con este empate el Liverpool arribó a 83 puntos acercándose al título, mientras que Everton llegó a 38 unidades en el doceavo puesto. Los Reds recibirán al Crystal Palace el miércoles buscando coronarse en la Liga Premier. Everton 0-0 Liverpool.

