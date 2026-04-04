Manchester City vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver FA Cup 2025-2026

Ligas Europeas

Duelo de titanes por un lugar en Wembley! Este sábado, el Manchester City recibe al Liverpool en unos Cuartos de Final de la FA Cup que prometen chispas y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto los Citizens como los Reds saben que la liga es complicada, por lo que esta Copa puede ser un bálsamo para ambos cuadros.

El equipo de Pep Guardiola llega con el pecho inflado tras vencer al Arsenal y coronarse en la Copa de la Liga, pero saben que para el triplete doméstico, primero hay que despachar a su némesis favorito.

El City tiene dudas importantes en defensa con Rubén Dias y John Stones entre algodones, pero su racha en casa ante los Reds este año ha sido impecable, incluyendo aquel contundente 3-0 de noviembre.

Por su parte, el Liverpool de Arne Slot se juega la vida en diez días que definirán su temporada. La buena noticia para Anfield es el posible regreso de Mohamed Salah y Alexander Isak, quienes podrían darle el punch ofensivo que les faltó ante el Brighton.

El Liverpool ya sabe lo que es eliminar al City en esta copa, ¿podrán repetir la dosis en el Etihad?

Nuestro pronóstico: La localía y la inercia ganadora de Guardiola pesarán. Gana el Manchester City 2-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: abril 4, 2026