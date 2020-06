Miguel ‘Alacrán’ Berchelt vs Eleazar Valenzuela EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2020

Gran función tendremos este sábado 27 de junio cuando Miguel ‘Alacrán’ Berchelt vuelva al ring con la misión de llevarse el triunfo ante un Eleazar Valenzuela que va por la proeza en el Gimasio TV Azteca.

Hora y Canal Alacrán Berchelt vs Eleazar Valenzuela

Sede: Gimnasio TV Azteca, CDMX

Hora: 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos. 9:00 pm en México.

Canal: ESPN en vivo en México. TV Azteca Diferido en México. ESPN+ en Estados Unidos.

Miguel ‘Alacrán’ Berchelt vs Eleazar Valenzuela en VIVO

Miguel Berchelt entra en esta pelea con un récord de 37-1 que incluye 33 nocauts. El Alacrán ha ganado cada una de sus últimas 16 peleas, y viene de una victoria de noviembre sobre Jason Sosa. Berchelt viene de una actuación dominante que terminó en el cuarto round e incluyó múltiples derribos. Berchelt ha acabado con cada uno de sus últimos cinco oponentes y no ha perdido desde su pelea de 2014 contra Luis Eduardo Florez. Berchelt es un mexicano de 28 años que mide 5’7 «, tiene un alcance de 71 pulgadas y una postura ortodoxa. El Alacrán tiene un poder ridículo de esta división y no necesita mucho tiempo para ponerse en marcha, ya que sale arrojando bombas por la puerta y tiene un porcentaje de nocaut del 86.8 por ciento en su carrera. Tres de los últimos cuatro KO’s de Berchelt tuvieron lugar en el cuarto round o antes. Berchelt trabaja sin descanso el cuerpo, tiene un uppercut devastador y simplemente abruma a su oponente. Berchelt es un luchador de presión con una tasa de trabajo impresionante y está buscando sacar a su oponente de allí rápidamente. Berchelt ha peleado todas menos seis de sus peleas en México, su país natal.

Eleazar Valenzuela entra en esta pelea con un récord de 21-13-4 que incluye 16 nocauts. Valenzuela ha dividido sus últimas ocho peleas, y viene de una derrota en diciembre ante Miguel Angel Parra. Valenzuela fue noqueado en el segundo round de su última pelea, y ha estado en el bando perdedor en dos de estas últimas tres peleas. Valenzuela es un mexicano de 25 años que mide 5’7 «y tiene un alcance de 68 pulgadas. Valenzuela tiene un marco muy pequeño, pero claramente tiene un golpe con 16 nocauts en su haber, y muchos de ellos vienen en peleas cortas de cuatro rondas. Valenzuela está dispuesto a intercambiar en el octágono y tiene un movimiento de cabeza decente que ha permitido que 10 de sus 13 derrotas lleguen lejos. La desventaja es que Valenzuela ha sido noqueado en tres ocasiones y ninguno de esos oponentes es la calidad de su próximo oponente. Valenzuela ha peleado todas sus peleas menos una en México, su país natal.

No se necesita mucho desglose para esta pelea, ya que Valenzuela simplemente tiene cero posibilidades. Valenzuela ha estado perdiendo ante peleadores deficientes durante toda su carrera, y ahora se enfrenta al mejor boxeador de la división en Berchelt, una poderosa máquina de golpes que no tiene piedad de su oponente. Entiendo que es difícil reservar peleas durante la pandemia y no vas a programar una pelea masiva sin fanáticos y reducir el día de pago, pero esta pelea es simplemente una pelea de mantenerse ocupado por Berchelt. Me sorprendería si esta pelea llega al cuarto episodio.

Berchelt por nocaut. Fácilmente.