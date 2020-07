Tottenham vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 35 Premier League 2019-2020

Partido muy atractivo tendremos este domingo 12 de julio en la jornada 35 de la Premier League 2019-2020, cuando el Tottenham busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los mantenga en la pelea por competencias europeas, pero recibirán a un Arsenal que saldrá por todo al Tottenham Hotspur Stadium.

Hora y Canal Tottenham vs Arsenal

Sede: Tottenham Hotspur Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Inglaterra. 10:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Tottenham vs Arsenal en VIVO

El cuadro del Tottenham ha tenido un torneo irregular peleando por competencias europeas, no hay margen de error en esta recta final. Después de 34 jornadas suman 13 victorias, han igualado en 10 y han sido vencidos en 11 ocasiones.

Los Spurs vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando visitaron al Bournemouth siendo incapaces de anotar para un 0-0 final.

Por su parte, el Arsenal también ha tenido un torneo irregular, ha venido mejorando, pero saben que no pueden fallar. Tras 34 fechas suman 12 triunfos, 14 empates y han perdido en 8 duelos.

Los Gunners vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron al Leicester City en un choque donde Pierre Emerick Aubameyang los puso al frente, pero sufrieron la expulsión de Eddie Nketiah al 75 y a 6 minutos del final los igualaron para el 1-1 definitivo.

Tanto el Tottenham como el Arsenal saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por las competencias europeas; en la tabla general encontramos a los Spurs en la novena posición con 49 puntos, mientras que los Gunners están un puesto arriba con 50 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Tottenham vs Arsenal.

