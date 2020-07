Partido importantísimo tendremos este domingo 12 de julio abriendo el día en la fecha 35 de la Premier League 2019-2020, cuando los Wolves busquen volver a la senda del triunfo ante un Everton que saldrá por todo al Molineux Stadium.

Hora y Canal Wolves vs Everton

Sede: Molineux Stadium, Wolverhampton, Inglaterra

Hora: 12:00 pm de Inglaterra. 6:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Wolves vs Everton en VIVO

El cuadro de los Wolves ha tenido una campaña sumamente buena peleando con todo por competencias europeas, sin embargo han venido a menos y les urge ganar. Después de 34 jornadas suman 13 triunfos, 13 empates y apenas han sido vencidos en 8 ocasiones.

Los Lobos vienen de un duro golpe en la jornada pasada cuando visitaron al Sheffield siendo superados 1-0 y complicando sus aspiraciones.

Por su parte, el Everton está teniendo un torneo irregular peleando en media tabla ya sin muchas aspiraciones, dado que cosechan 12 triunfos, 9 empates y 13 descalabros.

Los Toffees vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron al Southampton teniendo que conformarse con el empate 1-1 con anotación de Richarlison.

Tanto los Wolves como el Everton saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita buscar un buen cierre de campaña; en la tabla general encontramos a los Lobos en la sexta posición con 52 puntos, mientras que los Toffees son onceavos con 45 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos le mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Wolves vs Everton.

Wolves vs Everton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 35 Premier League 2019-2020