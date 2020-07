WWE Extreme Rules 2020 – Cartelera, Peleas, Fecha, Hora ¿Dónde ver en VIVO?

Hay una parada de pago por ver mientras WWE navega hacia el evento SummerSlam de agosto. El domingo 19 de julio, The Horror Show at Extreme Rules se transmitirá por WWE Network desde el Performance Center en Orlando, Florida. Se disputarán cuatro campeonatos además de una pelea por el título Wyatt Swamp Fight entre el campeón universal Braun Strowman y Bray Wyatt.

El campeón de la WWE, Drew McIntyre, pondrá su título en juego contra Dolph Ziggler en un combate donde Ziggler puede elegir la estipulación. Sin embargo, el retador ha decidido jugar juegos mentales y no revelará las reglas hasta el día del evento, dejando a McIntyre sin un plan de juego que se dirija a la noche. Ambos campeonatos femeninos también estarán en la línea con Bayley defendiendo el campeonato femenino SmackDown contra Nikki Cross y Sasha Banks desafiando a la campeona femenina de Raw, Asuka.

Cartelera Extreme Rules 2020

Campeonato de la WWE: Drew McIntyre (c) vs Dolph Ziggler

Wyatt Swamp Fight: Braun Strowman vs Bray Wyatt

Pelea Campeonato Femenino de Raw: Asuka (c) vs Sasha Banks

Pelea Campeonato Femenino de SmackDown: Bayley (c) vs.Nikki Cross

Ojo por ojo: Seth Rollins vs Rey Mysterio

Campeonato de Estados Unidos: Apollo Crews (c) vs MVP

Hora y Canal Extreme Rules 2020

El evento de Extreme Rules se llevará a cabo en el Performance Center este domingo 19 de julio en Orlando, Florida a partir de las 7 p.m. ET con el espectáculo de arranque que dará inicio a las 6 p.m ET. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 5:00 pm

México, Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 6:00 pm

Bolivia y Venezuela: 7:00 pm

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8:00 pm

La transmisión del Extreme Rules será por WWE Network en los Estados Unidos en PPE. En México será por Fox Premimum y

en Latinoamérica será por Fox Sports.

Extreme Rules 2020 en VIVO

Las Extreme Rules de este año no se llaman solamente Extreme Rules. Más bien, es The Horror Show en Extreme Rules. Lo estoy sacando del camino ahora, así que nunca más podré volver a escribir esas palabras. Sin embargo, esa puede no ser la parte más tonta del programa, que se transmite el domingo. Tenemos un comabate Ojo por ojo entre Seth Rollins y Rey Mysterio, en el que WWE espera que creamos que alguien perderá un ojo, y una pelea entre pantanos de Wyatt entre Bray Wyatt y Braun Strowman.

La última confrontación podría ser divertida, continuando la tradición COVID-19 de la WWE de hacer un cortometraje a partir de un duelo. Estoy menos vendido en Eye for an Eye. Pero sí tenemos algo que esperar legítimamente: Asuka defendiendo su título de Raw Women contra Sasha Banks. Es seguro que habrá emociones. El combate del Campeonato WWE de Drew McIntyre vs Dolph Ziggler también podría ser bueno.

