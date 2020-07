Tottenham vs Leicester EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 37 Premier League 2019-2020

Abrimos las emociones de este domingo 19 de julio siguiendo con la jornada 37 de la Premier League 2019-2020 con un gran choque donde el Tottenham buscará aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga en la pelea por Europa, pero recibirán a un Leicester que no tiene margen de error en el Tottenham Hotspur Stadium.

Hora y Canal Tottenham vs Leicester

Sede: Tottenham Hotspur Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 4:00 pm en Inglaterra. 10:00 am en México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am Et en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Tottenham vs Leicester en VIVO

El cuadro del Tottenham está teniendo una campaña irregular manteniéndose en la pelea por competencias europeas pero se ha quedado sin margen de error. Después de 36 jornadas suman 15 victorias, 10 empates y han sido vencidos en 11 ocasiones.

Los Spurs vienen de un valiosísimo triunfo en la jornada pasada cuando visitaron al Newcastle logrando doblegarlos 1-3 con doblete de Harry Kane y uno más de Heung-min Son.

Por su parte, el Leicester está teniendo un gran torneo estando en zona de Champions, pero el margen de error se ha reducido a cero después de que en 36 jornadas suman 18 triunfos, 8 empates y han sido vencidos en 10 ocasiones.

Los Foxes vienen de un gran triunfo en la jornada pasada cuando recibieron al Sheffield United logrando doblegarlos 2-0 con goles de Ayoze Pérez y Demarai Gray.

Tanto el Tottenham como el Leicester saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que los acerque a su objetivo rumbo a la última jornada del campeonato; en la tabla general encontramos a los Spurs en la séptima posición con 49 puntos, mientras que los Foxes son cuartos con 62 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Tottenham vs Leicester.

Tottenham vs Leicester EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 37 Premier League 2019-2020