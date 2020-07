WWE Extreme Rules EN VIVO Cobertura, Actualizaciones, Ganadores y Resultados 2020

El pago por ver de Extreme Rules 202 de WWE promete ser uno de los eventos más intrigantes del año este domingo 19 de julio.

Si bien está atascado como uno de los espectáculos más pequeños en el calendario antes del SummerSlam, Extreme Rules tiene un apodo divertido este año: The Horror Show at Extreme Rules, y aún tiene algunas grandes apuestas en juego. Incluyendo, pero no limitado a, títulos y globos oculares.

De hecho, las cosas podrían ponerse raras a medida que WWE se vuelve creativo con el uso de peleas cinemáticos para contar historias. Aquí hay un vistazo a la actual de la cartelera conocida y los últimos rumores.

Cartelera Extreme Rules

Apollo Crews vs. MVP (Pelea Campeonato WWE)

Rey Mysterio vs. Seth Rollins (Pelea Ojo por ojo)

Bayley vs. Nikki Cross (Pelea Campeonato Femenino SmackDown)

Asuka vs. Sasha Banks (Pelea Campeonato Femenino de Raw)

Drew McIntyre vs Dolph Ziggler (Pelea Campeonato de la WWE)

Braun Strowman vs. Bray Wyatt (Wyatt Swamp Fight, lucha sin título)

Randy Orton es el jefe final de SummerSlam

[YT]

Esto no debería ser una gran sorpresa: WWE todavía tiene planes de usar a Randy Orton como el mejor talón para Drew McIntyre en SummerSlam.

Según Louis Dangoor de WrestleTalk y Alex McCarthy de TalkSport (h / t Randall Ortman, Cageside Seats), The Viper quería trabajar con los mejores talentos de NXT como Adam Cole, pero en cambio será el retador de McIntyre.

Y no es demasiado difícil ver por qué. El escocés ha superado todas y cada una de las competencias, incluso organizando grandes peleas con jugadores como Bobby Lashley. Esta disputa actual con Dolph Ziggler, que envuelve inteligentemente algo de historia entre los dos, es de calidad pero siempre se sintió como un relleno y llegará a una conclusión natural muy pronto. Así es como parece ir con The Showoff en estos días.

En cuanto a Orton, ha sido posiblemente la Superestrella más caliente del planeta en cualquier promoción este año gracias a su trabajo de tacón espeluznante durante su feudo con Edge. Si bien The Rated-R Superstar permanece marginado por una lesión, solo tiene sentido que WWE utilice el increíble trabajo de The Viper en la parte superior de la tarjeta en lo que podría decirse que es el segundo evento más grande del año.

Sin embargo, esto es WWE, y los planes pueden cambiar horas antes de un espectáculo. Pero en este momento, el plan a largo plazo ungido de la compañía y el actual campeón contra el alto talón de la compañía debería tener a los espectadores conectados a las pantallas para el verano, incluso si eso significa que el combate de Reglas Extremas es predecible.

WWE apunta a recorrer un cierto horror real

[YT]

WWE ha alcanzado el oro con sus combates cinematográficos pregrabados como respuesta a los espectáculos sin público este año.

Como resultado, superestrellas como The Undertaker han visto renacimientos profesionales, mientras que tipos como John Cena también han podido aparecer y ponerse clásicos.

Parece que la compañía espera seguir bateando 1,000 en esta área con el próximo «Eye for an Eye match» entre Seth Rollins y Rey Mysterio.

Según Dave Meltzer del Wrestling Observer Newsletter (Robert Gunier de h / t Wrestling Inc), este será un combate pregrabado en el que la compañía podría usar CGI para que una superestrella pierda un ojo.

Suena tonto, y lo es. Pero estos combates pregrabados han recorrido la cuerda floja de manera experta entre ridículo, divertido y serio. En el peor de los casos, el combate contará con tonterías que no se pueden apartar, lo que hace que una estrella use un parche en el ojo por un tiempo antes de que todo el mundo se olvide de todo: AJ Styles fue enterrado vivo por ‘Taker en WrestleMania 36 y apareció de nuevo al azar en una fecha posterior y eso no disminuyó el valor de entretenimiento de la pelea en sí.

Rollins y Mysterio son dos tipos que cuentan con un potencial de robo de espectáculos en cualquier noche de la semana, por lo que combinar sus talentos con los excelentes valores de producción de estos partidos cinematográficos promete cosas buenas.

Planes SummerSlam

[YT]

Como siempre, el espectro de SummerSlam tiene un gran impacto en Extreme Rules.

Presumiblemente, a WWE le gustaría alcanzar la marca de 8-10 para el pago por evento del domingo y oficialmente solo tiene seis cementados en este momento. Pero según la historia y cómo se ven las cosas ahora en la programación semanal, los fanáticos deben esperar que algunos de los artículos más importantes se suspendan para una fecha posterior.

Según Meltzer (h / t Paul Davis de WrestlingNews.co), la cartelera SummerSlam actual incluye Styles vs Matt Riddle por el título intercontinental, The New Day vs Shinsuke Nakamura y Cesaro por los títulos de etiqueta SmackDown y Street Profits vs Andrade y Angel Garza para los títulos de etiqueta Raw.

Esto significa que podría ser imprudente esperar que cualquiera de esas Superestrellas aparezca en la cartelera de este domingo.

Así va la naturaleza del negocio, especialmente cuando un espectáculo más pequeño como este es un trampolín hacia algo mucho más grande. No tendría mucho sentido resolver abruptamente las cosas entre Styles y Riddle o ambas peleas antes del gran evento.