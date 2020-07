Tweet on Twitter

El Chucky Lozano volvió a jugar como titular pero poco pudo hacer en la derrota del Napoli 2-1 en su visita al Parma por la jornada 35 de la Serie A 2019-2020.

El partido arrancó con un claro dominio del Napoli, sin embargo eran incapaces de generar real peligro, fue el Parma en generar la primera clara cuando al 29 Luca Siligardi estuvo a nada del primero pero Di Lorenzo salvó en la linea, el Chucky Lozano buscaba generar peligro, pero no se veía cómodo, parecía que al descanso no había más, hasta que al 46 un penal le permitió a los locales tomar ventaja cuando Gianluca Caprari lo mandó al fondo. Para el segundo tiempo el Napoli otra vez apretaba, al 53 un penal le permitió encontrar el empate cuando Lorenzo Insigne la mandó al fondo, Gli Azzuri se volcó al ataque, pero no eran nada claros, Chucky salió de la cancha al 85 y apenas un minuto después un polémico penal a favor del Parma le dio el triunfo cuando Dejan Kulusevski lo hizo efectivo.

Con esta victoria el Parma arribó a 43 puntos prácticamente salvándose del descenso, mientras que Napoli se estancó en 56 unidades en la séptima posición. Gli Azzurri recibirá al Sassuolo el próximo sábado en la jornada 36 de la Serie A. Parma 2-1 Napoli.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Parma vs Napoli 2-1 Jornada 35 Serie A 2019-2020