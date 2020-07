Vergil Ortiz vs Samuel Vargas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2020

Mientras se sentaba en casa y esperaba durante la cuarentena de coronavirus, el prospecto invicto de peso welter Vergil Ortiz Jr. admite que, como la mayoría de nosotros, tuvo problemas para encontrar la paz interior en medio de toda la incertidumbre.

«Cuando estaba atrapado en mi casa, me sentía un poco perdido», dijo Ortiz. «No sabía qué se suponía que debía hacer aparte de estar preparado. Pero incluso estar listo y no saber cuándo pelearás me puso ansioso».

Ortiz (15-0, 15 KOs) vio que su espíritu se recuperaba inmediatamente al descubrir que encabezaría su primera cartelera para Golden Boy Promotions y la aplicación de transmisión DAZN desde que comenzó la pandemia en Estados Unidos en marzo. Nativo de Dallas, Ortiz, de 22 años, se enfrentará a Samuel Vargas (31-5-2, 14 KOs) en una función de peso welter dentro de un Casino Fantasy Springs vacío en Indio, California.

Hora y Canal Vergil Ortiz vs Samuel Vargas

Sede: Fantasy Springs Casino, Indio, California

Hora: 5:00 pm PT / 8:00 pm ET en Estados Unidos. 7:00 pm en México.

Canal: DAZN en Estados Unidos. ESPN en México y Latinoamérica.

Vergil Ortiz vs Samuel Vargas en VIVO

Como una de las futuras estrellas más brillantes, Ortiz estaba contento con la ubicación que le dieron como el papel estelar en la cartelera para el regreso del boxeo tanto para su promotor como para su servicio de transmisión. Pero está claro que la elección inicial de Golden Boy fue regresar con una espectacular tarjeta del 4 de julio con el popular peso ligero Ryan Garcia (20-0, 17 KOs) como pieza central. Sin embargo, García se negó a aceptar los términos de la oferta y comenzó una pelea muy pública con el fundador de Golden Boy y luchador del Salón de la Fama Oscar De La Hoya.

«Puedo decir que realmente me relaciono, para ser honesto», dijo Ortiz sobre García. «Siento que Golden Boy me ha tratado bastante bien, y mientras haga lo que se supone que debo hacer, me tratarán bien. No sé lo que está sucediendo en otros campamentos, así que realmente no puedo hablar de ellos «.

Vergil Ortiz se ha visto muy bien en cada una de sus oportunidades de mejora hasta ahora, incluidas las peleas duras consecutivas en 2019 contra los veteranos Mauricio Herrera y Antonio Orozco, y cada pelea termina en otro nocaut para el zurdo zurdo.

Aunque Ortiz admite que no ha sido sometido a pruebas exhaustivas dentro del ring hasta la fecha y aún no ha tenido un oponente que lo empuje a la distancia de 12 rounds, atribuye el combate de élite que obtiene dentro del gimnasio del entrenador Robert García contra personas como Mikey García, José Ramírez y Josesito López por hacerle saber que es legítimo.

«Todavía no he recorrido los 12 rounds completos, por lo que todavía no has visto la mitad de lo que puedo hacer o lo que sucede cuando llega el momento», dijo Ortiz. «Tengo mucho más, solo necesita la persona adecuada para sacarlo a la luz».

«No sé qué tan pronto [será desafiado] pero definitivamente me encantan esas peleas. Si gano y demuestro que todos están equivocados, eso me hace pelear aún mejor. Hubo muchas dudas de algunos cuando peleé contra Mauricio Herrera e incluso de mí mismo, pero se siente genial cuando pasas una prueba que realmente no se suponía que pasaras «.

Vargas, de 31 años, ha perdido constantemente cada vez que ha intensificado su clase, incluidas las peleas contra Errol Spence Jr., Danny García, Amir Khan y Luis Collazo. Ortiz espera que Vargas intente llevarlo a aguas profundas para exponer su falta de experiencia.

«Vivo por todo eso. Sé que puedo sobrevivir en esas aguas profundas», dijo Ortiz. «Ahora es solo ver si alguien más puede pasar el rato conmigo. Entonces es cuando se vuelve aún más competitivo y quiero ganarlo».

«Me miro a mí mismo y me veo a mí mismo mirando las debilidades [de los pesos welter de élite] y explotándolas. No me importa quién eres, encontraré esa grieta en la armadura y creo que puedo explotar a estos tipos».

Predicción Ortiz vs Vargas

Si bien es posible que Vargas le dé rounds a Ortiz y lo pruebe un poco, esta es la pelea perfecta para que el zurdo de 5’10 pies haga lo que mejor sabe hacer. Espere un aluvión de golpes al cuerpo cuando Ortiz se enfrente a la agresión de Vargas y golpee el cuerpo al principio con la esperanza de establecer un golpe de gracia en el medio de las escaleras. Ortiz es demasiado joven, largo y hambriento para sufrir un paso en falso contra este nivel de competencia.

Elección: Ortiz a través de TKO5