Dónde ver Pelea Canelo vs Bivol en VIVO Online por Internet 2022

Canelo Álvarez llega a la pelea de esta noche para desafiar al artista defensivo invicto Dmitry Bivol por su título de peso semipesado de la AMB en el T-Mobile Arena en Las Vegas.

¿Dónde ver Canelo vs Bivol en VIVO por Internet?

La transmisión online del Canelo vs Bivol en VIVO será por DAZN para todo el mundo (excepto Latinoamérica) mediante la contratación del PPV.

En Latinoamérica podrán verlo mediante la aplicación de Star+.

En México también se podrá disfrutar totalmente gratis por la app y la página web de Azteca Deportes, así como por la aplicación de TUDN y la página de TUDN.tv.

Finalmente, si no puedes verlo en ninguna de esas opciones, aquí en Fulbox.com tendremos toda la cobertura round x round con las actualizaciones, así como la narración totalmente en vivo.

Desde las apariencias, Bivol (19-0, 11 KOs) es visto por los fanáticos del boxeo casuales e incluso algunos incondicionales como otro nombre para que Canelo agregue a su currículum, ya que se ve casi imbatible desde su revancha con Gennadiy Golovkin.

Curiosamente, los fanáticos están tan acostumbrados a que Canelo gane que ven esto como una pelea de sello de trámite, creyendo que Bivol no tiene ninguna posibilidad de obtener la victoria.

Los fanáticos se han echado a perder por los éxitos de Canelo, creyendo que es imbatible en lugar de un luchador que parecía humano en muchas de sus peleas recientes.

Desafortunadamente, el exceso de confianza de Canelo debido a las victorias sobre poseedores de cinturones derrotables puede haber hecho algo en su mente, haciéndolo creer que es un caminante de agua.

Es justo decir que Canelo se ha emborrachado con el poder, lo que le hizo creer erróneamente que puede subir a 175 y arrebatarle el cinturón de la AMB al talentoso ruso Bivol esta noche.

Esto es lo que le sucede a la gente cuando obtiene demasiado éxito frente a una oposición débil. Terminan entrando en una situación en la que se enfrentan a un talento abrumador con un tamaño y una habilidad superiores.

Es posible que veamos la derrota de Canelo esta noche, pero tendrá una excusa incorporada debido a que subió de peso a 175.

Las recientes victorias de Canelo sobre los campeones:

Caleb Plant

Billy Joe Saunders

Callum Smith

Daniel Jacobs

Rocky Fielding

Sergey Kovalev

Es probable que esos muchachos pierdan incluso ante los pesos welter Errol Spence Jr. y Terence Crawford, por lo que es un desafío darle mucho crédito a Canelo por vencer a esos campeones de papel.

Hemos visto cómo las victorias fáciles en los deportes e incluso en la guerra pueden deformar el cerebro de una persona, haciéndoles creer que no pueden perder, sin importar las circunstancias. Canelo (57-1-2, 39 KOs) podría ser otro ejemplo más de una persona que muerde más de lo que puede masticar esta noche, marchando hacia una emboscada que lo llevará a ser destruido por Bivol, más grande, más rápido y mejor capacitado.

“Esta pelea no se trata de quién es más grande, sino de quién puede usar sus habilidades y quién tiene mejores habilidades”, dijo Bivol a DAZN Boxing Show. «Estaré listo.

«Cuando era aficionado y venía a otras ciudades a pelear contra otros boxeadores, toda la multitud estaba en mi contra», dijo Bivol cuando se le preguntó cómo lidiaría con pelear frente a una multitud predominantemente pro-Canelo esta noche en el T-Mobile. Arena en Las Vegas «Tengo experiencia para esto».

Cartelera de Canelo vs Bivol

Scott Alexander vs Zhilei Zhang

Montana Love vs Gabriel Gollaz Valenzuela

Shakhram Giyasov vs Christian Gómez

Joselito Velázquez vs José Soto

Alexis Espino vs Aarón Silva

Marc Castro vs Pedro Vicente Scharbaai

Elnur Abduraimov vs Manuel Correa

Fernando Ángel Molina vs Ricardo Valdovinos

