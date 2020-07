Necaxa vs Tigres EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Torneo Apertura 2020

Tweet on Twitter

Gran partido tendremos este viernes 24 de julio en la jornada 1 del Torneo Apertura 2020, cuando el Necaxa haga su debut con la misión de imponer su condición de local ante unos Tigres que saldrán decididos a demostrar su jerarquía en la cancha del Estadio Victoria.

Como llegan los equipos

El cuadro del Necaxa tiene la misión de volver a ser protagonista tras la decepcionante campaña que venían teniendo en el Clausura 2020, sin embargo tendrán que buscarlo sin Mauro Quiroga, Rodrigo Noya y Mauro Quiroga que dejaron el equipo, entre otros, mientras que entre sus fichajes destaca Martín Barragán, Alejandro Zendejas, Lucas Passerini, Idekel Domínguez y Unai Bilbao.

Los Rayos vienen de una pretemporada difícil, sobretodo después de lo sucedido el sábado pasado cuando debieron disputar un amistoso ante el Atlas, pero debido a un brote de coronavirus en el equipo el duelo tuvo que ser cancelado.

Por su parte, los Tigres, como se ha vuelto costumbre, tendrán el claro objetivo de levantar el título, cualquier otra cosa para ellos es un fracaso. No tuvieron muchos movimientos en el mercado destacando las bajas de Jurgen Damm y Enner Valencia, mientras que la llegada de Leo Fernández ha levantado expectativa.

La UANL tuvo actividad en la Copa GNP de pretemporada donde cumplió con una actuación irregular, ya que superó la fase de grupos, pero en semifinales cayeron en penales ante el Cruz Azul, aunque claramente el objetivo era prepararse y se cumplió.

Tanto el Necaxa como los Tigres saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar en este debut, son dos cuadros con objetivos distintos, ya que para los Rayos la liguilla sería un buen torneo, mientras que la UANL va por el título.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez hace ya casi un año, dado que su último choque fue el 11 de agosto de 2019 en el Volcán donde la UANL se llevó el triunfo 3-1 con hat-trick de André-Pierre Gignac.

Hora y Canal Necaxa vs Tigres

El juego entre Necaxa vs Tigres se estará disputando en punto de las 7:30 pm de México; en Estados Unidos iniciará a las 5:30 pm del Pacífico y 8:30 pm del Este.

La transmisión del partido Tigres vs Necaxa en VIVO para la televisión será en exclusiva por Azteca 7 en TV Abierta y por TUDN en cable para todo México, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la LigaMX que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final. La transmisión online será por la app de Azteca Deportes en México.

Necaxa vs Tigres en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que llegan decididos a conseguir la victoria que les permita arrancar el torneo con el pie derecho, no hay un claro favorito dado que no tenemos referencias. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Necaxa vs Tigres.

Necaxa vs Tigres EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Torneo Apertura 2020