[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Necaxa vs Tigres 0-3 Jornada 1 Torneo Apertura 2020

Los Tigres arrancaron de gran manera su campaña en el Torneo Apertura 2020 al vencer 3-0 al Necaxa en el Victoria.

El partido arrancó con total dominio de los Tigres que apenas tardó 13 minutos en abrir el marcador cuando Luis Quiñones mandó un centro preciso que André-Pierre Gignac mandó al fondo para el 0-1, los Rayos no reaccionaban y al 39 Javier Aquino sirvió para que Eduardo Vargas aumentará la ventaja yéndonos al descanso con el 0-2. Para el segundo tiempo el Necaxa tomó el control, mucho debido a que los Tigres se replegaron, a pesar de eso no había nada de claridad, los Rayos intentaban, pero un gravísimo error en la defensa al 78 le permitió a Quiñones asistir otra vez a Gignac que no perdonó el 0-3 definitivo.

Así, los Tigres sumaron sus tres primeros puntos de la campaña dejando a los Rayos en blanco. En la segunda jornada de la Liga MX, el Necaxa visitará a Juárez el próximo viernes, un día después la UANL recibirá al Pachuca. Necaxa 0-3 Tigres.

