El Chelsea cumplió con los pronósticos logrando una buena victoria 2-0 sobre los Wolves que quedaron muy dolidos en el cierre de la Premier League 2019-2020.

El partido arrancó de manera pareja, el Chelsea buscaba tomar las riendas, pero la realidad es que no había claridad, ninguno se atrevía, en la recta final los Wolves parecían reaccionar, sin embargo cuando todo indicaba que al descanso nos íbamos con el 0-0 apareció Mason Mount al 45+1 para el 1-0, pero eso no fue todo, al 45+4 Olivier Giroud aumentó la ventaja para irnos 2-0 tras 45 minutos. Para el segundo tiempo los Wolves buscaban reaccionar, pero la realidad es que el Chelsea dominaba las acciones, Raúl Jiménez se mostraba participativo, sin embargo ya no hubo más.

Con esta victoria el Chelsea arribó a 66 puntos en el cuarto puesto asegurando su boleto a la Champions League, mientras que los Wolves se quedaron con 59 unidades cayendo al séptimo lugar fuera de competencias europeas. Chelsea 2-0 Wolves.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Chelsea vs Wolves 2-0 Jornada 38 Premier League 2019-2020