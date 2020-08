Shakhtar vs Wolfsburg EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Europa League 2019-2020

Tweet on Twitter

Tras una larga espera este miércoles 5 de agosto vuelve a la actividad de la Europa League 2019-2020 con los Octavos de Final, donde el Shakhtar buscará liquidar su boleto a la siguiente ronda al recibir al Wolfsburg que va por la remontada al Metalist Stadium.

Hora y Canal Shakhtar vs Wolfsburg

Sede: Estadio Metalist, Donetsk, Ucrania

Hora: 7:55 pm de Ucrania. 11:55 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:15 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:55 am PT / 12:55 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en México y Latinoamérica. TUDNxtra en Estados Unidos.

Shakhtar vs Wolfsburg en VIVO

El cuadro del Shakhtar vuelve a la actividad tras haberse proclamado campeones de la Liga de Ucrania siendo amplio dominador de la competencia. Su último duelo oficial fue el pasado 19 de julio cuando igualaron 2-2 en su visita al Oleksandria.

Los Mineros tuvieron un amistoso el miércoles pasado cuando vencieron 2-0 al Veres Rivne quedando listos para este duelo de vuelta.

Por su parte, el Wolfsburg tuvo una campaña irregular en la Bundesliga donde concluyó en la séptima posición. Su último duelo oficial se remonta al 27 de junio cuando fueron aplastados 0-4 por el Bayern Múnich.

Los Lobos tuvieron un amistoso el jueves pasado ante el RB Leipzig …

Tanto el Shakhtar como el Wolfsburg saben de la importancia de este partido dado que ambos luchan por la clasificación, aunque en los pronósticos son los Mineros los favoritos a avanzar, dado que en el duelo de ida en Alemania, el pasado 12 de marzo, se quedaron con el triunfo 1-2 con goles de Júnior Moraes y Marcos Bahia, pero realmente no sabemos que esperar de ninguno, sin afición los Lobos irán por la remontada. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Shakhtar vs Wolfsburg.

