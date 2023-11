Shakhtar vs Barcelona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Champions League 2023-24

Champions League 2023-2024

El Barcelona asegurará su lugar en los octavos de final de la Champions League 2023-24 a falta de dos partidos si evita la derrota contra el Shakhtar Donetsk este martes 7 de noviembre.

Hasta el momento, el conjunto Catalán ha tenido un desempeño excelente en el Grupo H, liderando la sección con nueve puntos en tres partidos, mientras que los Ucranianos se ubican en el tercer lugar, habiendo sumado tres puntos en sus tres primeros partidos.

Hora y Canal Shakhtar vs Barcelona

Sede: Volksparkstadion, Ciudad Libre y Hanseática, Hamburgo, Alemania

Hora: 6:45 pm de España. 11:45 am de México y Centroamérica. 12:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:15 am PT / 1:45 pm ET en Estados Unidos.

Transmisioń: TNT en México. ESPN en Centroamérica y Sudamérica (Excepto Argentina donde irá por Fox Sports). TUDN en Estados Unidos.

Shakhtar vs Barcelona en VIVO

El Shakhtar comenzó su campaña en el Grupo H con una derrota en casa por 3-1 ante el Porto. Sin embargo, se recuperó de manera impresionante al vencer al Royal Antwerp por 3-2 en su segundo partido de la sección a principios de octubre.

El equipo de Marino Pusic se habrá sentido satisfecho con su actuación ante el Barcelona en su tercer partido en el grupo el 25 de octubre, pero sufrió una derrota por 2-1. Con tres puntos en tres partidos, se encuentran en la tercera posición, a tres puntos del segundo clasificado, el Porto.

El Shakhtar no quedaría eliminado de la competición el martes, pero una derrota lo dejaría en una situación complicada de cara a los dos últimos partidos. Por lo tanto, hay una gran presión sobre el conjunto ucraniano.

El equipo de Pusic llega a este partido tras una victoria por 1-0 sobre el Dynamo Kyiv en la máxima categoría de Ucrania el viernes, lo que los deja en la tercera posición de la tabla con 24 puntos.

A lo largo de su historia, el Shakhtar ha ganado tres partidos, empatado cinco y perdido siete en casa contra equipos españoles. Sin embargo, este partido se jugará en Hamburgo, por lo que es difícil considerarlo como un verdadero partido en casa.

El equipo ucraniano no ha logrado avanzar de la fase de grupos en sus últimas cinco campañas de la Champions League. No obstante, ven posibilidades de terminar tercero por delante del Antwerp si no pueden asegurar una de las dos primeras posiciones, ya que Barcelona y Porto son fuertes contendientes.

El Barcelona ha terminado tercero en sus dos últimas campañas en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Sin embargo, esta temporada ha dado un giro sorprendente. El Barcelona puede asegurar su progresión si evita la derrota en este partido, pero aún estaría en una posición sólida incluso si perdiera el martes por la noche.

Los campeones de LaLiga lideran el Grupo H con nueve puntos, habiendo vencido al Antwerp por 5-0 en su primer partido de la sección antes de registrar éxitos consecutivos sobre Porto y Shakhtar en sus dos últimos partidos.

El Barcelona sufrió una derrota por 2-1 ante el Real Madrid en El Clásico a finales del mes pasado. Sin embargo, lograron una victoria por 1-0 sobre la Real Sociedad en La Liga el sábado, con Ronald Araujo anotando el gol de la victoria en el segundo minuto de tiempo añadido al final de los 90 minutos.

El equipo catalán ha ganado siete, empatado uno y perdido tres de sus últimos 11 partidos fuera de casa contra equipos ucranianos en competiciones europeas. No obstante, solo ha ganado 14 de sus últimos 32 partidos fuera de casa en esta competición, sufriendo nueve derrotas en el proceso.

Pronóstico Shakhtar vs Barcelona

El Shakhtar es más que capaz de complicar las cosas para el Barcelona, y esperamos que el equipo ucraniano encuentre la manera de anotar el martes. Sin embargo, el Barcelona cuenta con una mayor calidad y respaldamos al equipo catalán para lograr una cuarta victoria en el grupo.

Pronóstico: Shakhtar 1-2 Barcelona.

