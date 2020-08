Sevilla vs Roma EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Europa League 2019-2020

Tweet on Twitter

Gran partido de poder a poder tendremos este jueves 6 de agosto abriendo el día en la reanudación de los Octavos de Final de la Europa League 2019-2020, donde el Sevilla intentará imponer su jerarquía, sin embargo se medirá a la Roma que llega motivado listo para quedarse con el boleto en la cancha del MSV-Arena.

Hora y Canal Sevilla vs Roma

Sede: MSV-Arena, Duisburg, Alemania

Hora: 6:55 pm de Alemania, Italia y España. 11:55 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:55 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:55 am PT / 12:55 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. Unimás en Estados Unidos.

Sevilla vs Roma en VIVO

El cuadro del Sevilla viene de cumplir con una gran campaña en España donde finalizó en la cuarta posición obteniendo su boleto a Champions League, por lo que intentarán redondear este atípico torneo buscando ganar la Europa League.

Los Nervionenses tuvieron su último partido el pasado domingo 19 de julio cuando vencieron 1-0 al Valencia con solitaria anotación de Sergio Reguilón.

Por su parte, la Roma viene de una campaña difícil en la Serie A donde no logró el objetivo al tener que conformarse con la quinta posición quedando fuera de Champions League, al menos hasta ahora, ya que el título de la Europa League les daría ese boleto.

La Loba viene muy motivado, ya que el sábado pasado visitaron a la Juventus logrando vencerlos 1-3 con doblete de Diego Perotti y uno más de Nikola Kalinic.

Tanto el Sevilla como la Roma saben de la importancia de este partido dado que no hay margen de error, hay que recordar que será a duelo único, por lo que el vencedor estará en los cuartos de final y el perdedor quedará eliminado de la Europa League, algo que será un fracaso para cualquiera. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Sevilla vs Roma.

