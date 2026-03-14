Written by: marzo 14, 2026 Ligas Europeas

Barcelona vs Sevilla EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 28 LaLiga 2025-26

Barcelona vs Sevilla

¡El líder busca blindar la cima! Este domingo, el Barcelona de Hansi Flick recibe al Sevilla en un duelo crucial por LaLiga y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los blaugranas llegan con la mira puesta en mantener su ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid, pero saben que no pueden permitirse distracciones ante un rival que ya les dio un trago amargo esta temporada y que saldrá obligado a dar la sorpresa si quiere pelear por Europa.

El Barça viene de un empate importante en Champions ante el Newcastle y acumula tres victorias consecutivas en el torneo local incluido el 1-0 sobre el Athletic Club en la jornada pasada. Sin embargo, la memoria está fresca: en la primera vuelta, el Sevilla los sorprendió con una goleada, por lo que este partido tiene un sabor especial a revancha en casa.

Por su parte, el Sevilla de Matías Almeyda llega en una racha muy sólida, habiendo perdido solo uno de sus últimos ocho partidos de liga incluyendo el 1-1 ante el Rayo Vallecano de la jornada pasada.  Aunque históricamente les ha costado ganar en territorio catalán, los andaluces llegan más descansados y buscarán aprovechar cualquier rotación de Flick para dar la campanada.

¿Podrá el Barcelona cobrar venganza o el Sevilla volverá a ser la pesadilla del líder?

Mi pronóstico: Será un duelo sufrido, pero la jerarquía culé se impondrá. Gana el Barcelona 2-1. ¿Cuál es el suyo?

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