Sevilla vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 31 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

¡Drama y gloria se citan en Nervión! Este sábado, el Sevilla se juega la vida ante un Atlético de Madrid que vive en una nube europea y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El Sevilla llega urgido a punto de caer en zona de descenso, mientra sque los Colchoneros tienen la motivación a tope, aunque más concentrados en Champions que en LaLiga.

Para los dirigidos por Luis García, el margen de error desapareció: están a solo dos puntos de la zona de descenso y vienen de tres derrotas al hilo. El fantasma de la Segunda División acecha al Sánchez-Pizjuán y necesitan que su casa vuelva a ser una caldera para rescatar la temporada.

Del otro lado llega el Atleti del ‘Cholo’ Simeone, con la moral por las nubes tras darle un baile al Barcelona en la Champions el miércoles pasado. Pero ojo, que esa es la trampa: con la vuelta de los Cuartos a la vuelta de la esquina y la final de la Copa del Rey el próximo fin de semana, LaLiga parece ser la última prioridad de los madrileños hoy. Simeone seguramente rotará piezas, y un Sevilla desesperado podría aprovechar esa distracción.

¿Podrá el Sevilla dar el zarpazo de la salvación o el Atleti mantendrá su inercia ganadora incluso con suplentes?

Nuestro pronóstico: La necesidad del Sevilla chocará con la calidad del Atleti. Empate 1-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: abril 10, 2026