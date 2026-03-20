Sevilla vs Valencia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 29 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

¡Batalla por la supervivencia en Nervión! Este sábado, el Sevilla recibe al Valencia en un partido donde los puntos valen oro puro y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos llegan tras morder el polvo en la jornada pasada y necesitan reencontrarse con la victoria para no empezar a mirar de reojo los puestos de descenso.

El Sevilla de Matías Almeyda busca sanar las heridas tras la goleada sufrida ante el Barcelona en la jornada pasada.

El gran reto para los andaluces es hacer pesar su casa, ya que esta temporada el Sánchez-Pizjuán ha dejado de ser un fortín. Además, tienen una espina clavada: ¡no le ganan al Valencia en casa desde septiembre de 2021!

Por su parte, el Valencia de Carlos Corberán llega apenas un punto por encima de los sevillanos. Aunque han ganado tres de sus últimos cinco juegos, su gran pesadilla han sido las visitas, donde apenas han rescatado nueve puntos en todo el torneo. En la jornada pasada cayeron 1-0 visitando al Real Oviedo.

¿Podrá el Sevilla romper la maldición en casa o el Valencia dará el golpe en campo ajeno?

Nuestro pronóstico: Será un duelo de mucha tensión y pocos espacios. Empate 1-1. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: marzo 20, 2026