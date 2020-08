Wolves vs Sevilla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Europa League 2019-2020

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Partidazo de poder a poder tendremos este martes 11 de agosto en los Cuartos de Final de la Europa League 2019-2020, cuando los Wolves busquen demostrar que son candidatos reales al título, tendrán una prueba muy dura al enfrentarse al Sevilla que quiere imponer su jerarquía en la cancha del MSV-Arena.

Como llegan los equipos

El cuadro de los Wolves llega a este partido con la motivación a tope tras alcanzar esta instancia por primera vez desde la campaña 1971-1972 donde llegaron hasta la final, ahora saben que solo el título les daría boleto a competencias europeas la próxima campaña.

Los Lobos tuvieron una serie cerrada en los Octavos de Final donde se midieron al Olympiacos. En el partido de ida, pre-pandemia, habían empatado 1-1 en Grecia, mientras que el jueves pasado, en casa, lograron ganar con solitaria anotación de Raúl Jiménez para avanzar con cerrado global 2-1.

Por su parte, el Sevilla quiere demostrar que es el Rey de la Europa League donde se ha coronado en cinco ocasiones desde la campaña 2005-2006, es el máximo ganador de la competencia e intentará sumar su sexto trofeo.

Los Nervionenses se vieron sólidos en la ronda de Octavos de Final donde se midieron a la Roma a partido único el pasado jueves logrando vencerlos 2-0 con goles de Sergio Reguilón y Youssef En-Nesyri.

Tanto los Wolves como el Sevilla saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita firmar su pase a las semifinales donde serían un gran candidato al título, hay que recordar que es a partido único, el vencedor estará en semifinales, mientras que el perdedor quedará fuera de la Europa League.

Este partido será el primero oficial entre ellos en la historia de estos dos equipos.

Hora y Canal Wolves vs Sevilla

El juego entre Wolves vs Sevilla se estará disputando en punto de las 9:00 pm en Alemania y España, así como a las 8:00 pm en Inglaterra; en Estados Unidos iniciará a las 12:00 pm del Pacífico y 3:00 pm del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 1:00 pm

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 2:00 pm

Bolivia y Venezuela: 3:00 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 4:00 pm

La transmisión del partido Sevilla vs Wolves en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de ESPN en México y Latinoamérica, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la UEFA que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Wolves vs Sevilla en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán con todo por la clasificación, no hay margen de error. En los pronósticos los Nervionenses son favoritos por su mayor jerarquía, pero no sería una sorpresa si los Lobos se quedan con el boleto. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Wolves vs Sevilla.

Wolves vs Sevilla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Europa League 2019-2020