Sevilla vs Real Sociedad EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 34 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

¡Alarma roja en Nervión! Este lunes, el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán será testigo de una batalla desesperada por la permanencia: el Sevilla recibe a la Real Sociedad y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Blanquirrojos han caído en zona de descenso cuando quedan solamente 5 partidos, por lo que la urgencia es mayúscula, sin embargo los Txuri-urdin querrán volver a la senda del triunfo buscando una buena posición en la tabla.

Los dirigidos por Luis García Plaza están en una situación límite, ocupando la posición 18 y viendo el fantasma del descenso más cerca que nunca. Tras caer ante Osasuna y Levante, el Sevilla necesita sumar de a tres sí o sí para no depender de milagros en las últimas cuatro fechas.

Por el otro lado llega la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo. Los vascos ya hicieron la tarea esta temporada ganando la Copa del Rey, lo que les asegura su lugar en la Europa League, por lo que juegan sin la presión del resultado, pero con un fútbol que garantiza goles. Con 52 tantos a favor y 52 en contra, la Real es sinónimo de entretenimiento.

¿Podrá el Sevilla sacar el orgullo y frenar su caída libre o la Real Sociedad le dará un empujón más hacia la Segunda División?

Nuestro pronóstico: El nerviosismo del Sevilla y la relajación de la Real nos darán un partido muy parejo. Empate 1-1. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: mayo 3, 2026