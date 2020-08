[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Tigres vs Puebla 2-1 Jornada 4 Torneo Apertura 2020

Tweet on Twitter

Los Tigres sufrieron pero lograron vencer 2-1 al Puebla en la jornada 4 del Torneo Apertura 2020.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para los Tigres, dado que apenas a los 4 minutos un polémico penal le permitió a André-Pierre Gignac ponerlos al frente, dos minutos después Luis Quiñones mandó un centro preciso que Eduardo Vargas mandó al fondo, parecía que se venía la goleada, pero Puebla logró reaccionar emparejando el trámite, no generaron peligro, pero al descanso se fueron sin más daño. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía parejo, pero al 58 Santiago Ormeño apareció de cabeza para acercar a Puebla, las cosas se complicaron para Tigres cuando al 73 Carlos Salcedo se fue expulsado por doble amarilla, tras eso los Camoteros se volcaron al ataque, aunque Gignac estuvo cerca de liquidar en un contragolpe, finalmente ya no hubo más.

Con esta victoria Tigres arribó a 8 puntos colocándose como líder, mientras que Puebla se estancó en 7 unidades. En actividad de la fecha 5 de la Liga MX, la UANL visitará a Toluca el domingo, mientras que el viernes La Franja recibirá al Pachuca. Tigres 2-1 Puebla.

