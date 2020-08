Tweet on Twitter

Share on Facebook

El Sevilla demostró, una vez más, que es el Rey de la Europa League al vencer 2-1 en las Semifinales al Manchester United para meterse a otra Final.

El partido arrancó de gran manera para el Manchester United que logró tomar ventaja apenas a los 9 con gol de Bruno Fernandes, tras eso el Sevilla empezó a tomar la pelota, adelantaba lineas en búsqueda del empate y al 26 Lucas Ocampos sirvió para que Suso pusiera el 1-1, al 34 Anthony Martial perdonó el segundo de los Red Devils, al 39 Marcus Rashford también intentaba, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo, apenas a los 2 minutos Greenwood estuvo cerca del segundo pero Bono salvó su arco, el Manchester United era mejor generando oportunidades, pero Bono acrecentaba su figura con buenos lances, el partido de “rompio”, ambos buscaban el segundo pero al 79 Jesús Navas mandó un centro preciso que Luuk de Jong no perdonó para el 2-1, eso obligó al ManU a volcarse al ataque, pero el empate no llegó.

Así, el Sevilla firmó su boleto a la Final de la Europa League 2019-2020 donde se medirá al ganador del Inter vs Shakhtar el próximo viernes, mientras que Manchester United quedó eliminado. Sevilla 2-1 Manchester United.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Sevilla vs Manchester United 2-1 Semifinales Europa League 2019-20