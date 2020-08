Dillian Whyte vs Alexander Povetkin EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2020

Tweet on Twitter

Alexander Povetkin ha sido uno de los 10 mejores pesos pesados durante la última década. Ahora tiene 40 años, pero ha demostrado que todavía tiene habilidades legítimas para estar en la posición de provocar una sorpresa ante Dillian Whyte el sábado. Aunque Povetkin solo ha ganado una vez en sus últimos tres combates y aunque se quedó corto durante sus dos desafíos por el título mundial, todavía tiene poder y la perspicacia técnica que le valió la medalla de oro olímpica hace 16 años.

Pero Whyte aparentemente es el mejor luchador ahora. Y tiene mucha motivación para continuar con su racha ganadora de 11 peleas. Ha sido un retador número uno obligatorio para uno de los organismos sancionadores durante casi tres años, y está cansado de esperar para enfrentar a Deontay Wilder (cuando era el poseedor del cinturón) y Tyson Fury (que ahora tiene esa baratija).

Whyte, sin embargo, no siempre está en la mejor forma, y ha sido atrapado por golpes y derribado antes. Povetkin tiene el poder de noquearlo si Whyte no está listo para él.

Hora y Canal Whyte vs Povetkin

Sede: Matchroom Sport, Londres, Inglaterra

Hora: 8:00 pm de Reino Unido. 2:00 pm en México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 12:00 pm PT / 3:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra. DAZN en Estados Unidos.

Dillian Whyte vs Alexander Povetkin en VIVO

Desde que fue noqueado por Anthony Joshua en 2015, Whyte (27-1, 18 KOs) ha armado una tremenda racha de peleas, venciendo a Dereck Chisora ​​dos veces, al ex campeón mundial Joseph Parker y al invicto Oscar Rivas. Ah, y le hizo esto a Lucas Browne.

Las únicas dos derrotas de Povetkin fueron ante los dos mejores oponentes de su carrera: contra Klitschko en 2013 y en una derrota por nocaut técnico ante Joshua en 2018. Aparte de eso, Povetkin (35-2-1, 24 KOs) ha sido casi perfecto contra su competencia. Aunque nunca ha vencido a un luchador de primera categoría, ha vencido a una variedad de competidores sólidos como Marco Huck, Carlos Takam y Hughie Fury. Pero viene de un empate contra Michael Hunter, y en realidad, probablemente haya pasado al menos cinco años de su mejor momento.

Predicción Dillian Whyte vs Alexander Povetkin

Povetkin ha sido noqueado solo una vez, y eso ocurrió a manos de Joshua. ¿Whyte tiene la potencia de fuego que posee Joshua? No necesariamente. Eso no significa que Whyte no pueda noquear a Povetkin, pero creo que Povetkin todavía es lo suficientemente fuerte como para aguantar la distancia. Tomaré a Whyte por decisión unánime, en algún lugar en el rango de 116-112.

Dillian Whyte vs Alexander Povetkin EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2020