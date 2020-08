Atlas vs Querétaro EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Torneo Apertura 2020

Tweet on Twitter

Gran partido tendremos este sábado 22 de agosto siguiendo con la fecha 6 del Torneo Apertura 2020, cuando el Atlas busque aprovechar su condición de local con la misión de sumar su primer triunfo de la competencia, pero recibirá a un Querétaro que llega muy motivado listos para sorprender en la cancha del Estadio Jalisco.

Como llegan los equipos

El cuadro del Atlas ha tenido un arranque de campaña realmente decepcionante siendo el único que todavía no conoce el triunfo, ya que después de 5 jornadas apenas suman 2 empates y han perdido en 3 ocasiones, por lo que en casa les urge ganar.

Los Zorros vienen de un buen empate en la jornada pasada cuando visitaron a Santos aguantando la presión para firmar un 0-0 que fue bueno en el tema anímico.

Por su parte, el Querétaro lucía como uno de los rivales más débiles, sin embargo Alex Diego ha cumplido con un gran papel, ya que en 5 fechas suman 2 victorias, un empate y dos descalabros, pero saben que no pueden aflojar.

Los Gallos Blancos vienen de una grandísima victoria en la jornada pasada cuando recibieron al América logrando aplastarlos 4-1 con doblete de Hugo Silveira y goles de Daniel Cervantes y Omar Islas.

Tanto el Atlas como el Querétaro saben de la importancia de este partido dado que estamos por cumplir el primer tercio del rol regular y es momento de ir apretando si quieren meterse entre los doce que les daría el boleto a la liguilla en esta Liga MX que ha lucido muy pareja hasta ahora.

Estos dos equipos se volverán a enfrentar casi un año después de su último choque que fue el 27 de septiembre en el Apertura 2019 en el Jalisco. En aquel enfrentamiento los Zorros se quedaron con el triunfo 2-0 con un autogol y anotación de Facundo Barceló.

Hora y Canal Atlas vs Querétaro

El juego entre Atlas vs Querétaro se estará disputando en punto de las 5:00 pm de Jalisco y del centro de México; en Estados Unidos iniciará a las 3:00 pm del Pacífico y 6:00 pm del Este.

La transmisión del partido Querétaro vs Atlas en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Afizzionados en IZZI para todo México, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la LigaMX que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final. La transmisión online será por IzziTV y Blim.

Atlas vs Querétaro en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán con todo por la victoria, saben que no hay margen de error ante un rival accesible en ambos casos. En los pronósticos los Gallos Blancos son muy ligeros favoritos tras sus grandísimas victorias recientes, pero los Zorros están en casa y no pueden seguir fallando. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Atlas vs Querétaro.

