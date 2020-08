Chivas vs Necaxa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Liga MX Femenil Apertura 2020

Abrimos la actividad de este domingo 23 de agosto en la jornada 2 de la Liga MX Femenil Apertura 2020, cuando las Chivas hagan su debut en casa con la misión de sumar su segunda victoria, tendrán que recibir a un Necaxa que intentará dar la sorpresa y salir con vida de Verde Valle.

Hora y Canal Chivas vs Necaxa

Sede: Verde Valle, Guadalajara, Jalisco

Hora: 10:00 am de México. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ChivasTV

Chivas vs Necaxa en VIVO

El cuadro de las Chivas estará haciendo su presentación en casa donde debe hacerse fuerte, sin duda es una de las candidatas al título con un proyecto sólido, pero todavía queda camino por recorrer.

El Guadalajara tuvo un sólido debut la semana pasada cuando visitaron a Juárez logrando un aplastante triunfo 0-4 con doblete de Alicia Cervantes, uno más de Michelle González y un autogol.

Por su parte, Necaxa siempre ha sido una de las escuadras más débiles y realmente no parece que la historia vaya a ser diferente esta temporada, sin embargo en esta visita intentarán mostrar otra cara.

Las Centellas tuvieron un amargo debut en la jornada 1 cuando visitaron a Pachuca intentando competir, pero fueron superadas 2-0.

Tanto las Chivas como Necaxa saben de la importancia de este partido dado que ambas tienen la misión de ganar, aunque la realidad es que Guadalajara parte como amplia favorita para ganar e, incluso, golear a unas Centellas que tendrán que hacer un duelo perfecto si aspiran a sorprender. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Chivas vs Necaxa.

