Tweet on Twitter

Share on Facebook

Santos logró un valioso triunfo 2-1 ante un aguerrido Querétaro en la jornada 7 del Torneo Apertura 2020.

El partido arrancó con dominio de Santos que tuvo la primera clara a los 9 cuando Diego Valdés sacó disparo peligroso que Alcalá salvó, 5 minutos después Garnica sirvió a José Carlos Van Rankin que sacó bombazo para el 1-0, al 18 Julio Furch falló una muy clara de cabeza, tras eso Querétaro buscó reaccionar, aunque no había claridad, parecía que al descanso no había más, hasta que al 43 un penal le permitió a Hugo Silveira poner el empate. Para el segudn tiempo el duelo se mantenía cerrado, aunque poco a poco Santos empezó a apretar, al 61 Octavio Rivero, de cabeza, se quedó cerca, 5 minutos después el mismo Octavio Rivero apareció con gran remate para el 2-1, 2 minutos después Diego Cervantes estuvo cerca de poner el empate, Querétaro intentó reaccionar, pero no les alcanzó para encontrar el empate.

Con esta victoria Santos arribó a 8 puntos dejando al Querétaro con 7 unidades. En actividad de la fecha 8 de la Liga MX, los Guerreros visitarán a Juárez el viernes, un día antes los Gallos Blancos recibirán a Toluca. Santos 2-1 Querétaro.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Santos vs Querétaro 2-1 Jornada 7 Torneo Apertura 2020