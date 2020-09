Islandia vs Inglaterra EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2020-21

Tweet on Twitter

Abrimos las emociones de este sábado 5 de septiembre siguiendo con la fecha 1 de la UEFA Nations League 2020-2021, cuando Islandia haga su debut con la misión de sumar el triunfo y demostrar que pueden competir ante cualquier rival, pero tendrán que recibir a Inglaterra que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Laugardalsvöllur.

Hora y Canal Islandia vs Inglaterra

Sede: Laugardalsvöllur, Reikiavik, Islandia

Hora: 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Islandia vs Inglaterra en VIVO

La selección de Islandia inicia su camino en esta competencia con la misión de mejorar lo hecho en la edición pasada donde perdieron sus 4 partidos y merecieron descender, pero tras un cambio de formato tendrán otra oportunidad en la Liga A.

Los Islandeses son una de las pocas selecciones europeas que han tenido actividad este año, ya que el pasado mes de enero recibieron a Canadá y se midieron a El Salvador, en los Estados Unidos, logrando vencer a ambos por idéntico 1-0. En noviembre tuvieron su último duelo oficial donde vencieron 1-2 a Moldavia para meterse al repechaje rumbo a la Eurocopa.

Por su parte, Inglaterra es considerado uno de los favoritos a pelear por el título de esta competencia. En la edición pasada lograron superar la fase de grupos, pero cayeron en semifinales ante Holanda, algo que intentarán mejorar esta vez.

Los Ingleses tuvieron su último partido en noviembre del año pasado en el cierre de las eliminatorias a la Eurocopa donde golearon 0-4 a Kosovo. Lograron su boleto sin problemas a la Euro como líder de su sector.

Tanto Islandia como Inglaterra saben de la importancia de este partido dado que ambos países quieren iniciar con el pie derecho, aunque los Ingleses son favoritos por su mayor jerarquía y calidad, sin embargo los Vikingos intentarán sumar, al menos, el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Islandia vs Inglaterra.

