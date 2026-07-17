Francia vs Inglaterra EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Tercer Lugar Mundial 2026

Mundial 2026

El Mundial baja el telón con un duelo de gigantes europeos que buscaban disputar la final, pero ahora tendrán que conformarse con pelear por el tercer lugar. Francia e Inglaterra vuelven a verse las caras en un partido cargado de orgullo, revancha y figuras de talla mundial.

Kylian Mbappé y Harry Kane liderarán a dos selecciones heridas que buscarán despedirse del torneo con una victoria y subir al podio.

Francia busca cerrar con dignidad la era Deschamps

La derrota por 2-0 frente a España en semifinales dejó muchas dudas alrededor del conjunto francés.

Didier Deschamps fue ampliamente cuestionado por el planteamiento táctico, mientras que incluso Kylian Mbappé mostró su inconformidad con el funcionamiento del equipo. Todo apunta a que este será el último partido del histórico entrenador al frente de Les Bleus.

Además, Francia tendrá una baja sensible en defensa tras confirmarse la ausencia de William Saliba por una recaída en su lesión de espalda, por lo que Maxence Lacroix tendría la responsabilidad de ocupar su lugar en la zaga.

Inglaterra quiere evitar otro cierre amargo

Los Tres Leones estuvieron muy cerca de alcanzar la final, pero dejaron escapar la ventaja frente a Argentina y terminaron cayendo 2-1 en un partido que volvió a generar críticas hacia el planteamiento conservador de Thomas Tuchel.

Para este compromiso, Inglaterra tampoco llega con plantel completo. Reece James está descartado por lesión muscular y Jude Bellingham permanece bajo la amenaza de una posible sanción, por lo que el cuerpo técnico podría verse obligado a modificar su esquema.

La velocidad de Anthony Gordon y la capacidad goleadora de Harry Kane volverán a ser las principales armas ofensivas del conjunto inglés.

Un partido de ida y vuelta

Con la presión de la final ya fuera del camino, se espera un encuentro mucho más abierto que las semifinales.

Francia buscará recuperar la intensidad ofensiva con Mbappé, Dembélé y sus jóvenes atacantes, mientras que Inglaterra apostará por transiciones rápidas para aprovechar los espacios que deje la defensa francesa.

Las bajas defensivas de ambos equipos podrían convertir este duelo en uno de los más entretenidos del torneo.

Pronóstico Francia vs Inglaterra

Los dos llegan golpeados anímicamente, pero Francia parece tener una ligera ventaja gracias a la profundidad de su plantilla y al día adicional de descanso.

Además, Inglaterra ha mostrado fragilidad defensiva durante toda la fase de eliminación directa, un aspecto que Mbappé y compañía pueden aprovechar.

Pronóstico: Francia 2-1 Inglaterra.

Last modified: julio 17, 2026