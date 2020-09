Tijuana logró un valiosísimo triunfo 2-1 sobre el Monterrey en la jornada 8 del Torneo Apertura 2020.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para Tijuana que logró tomar ventaja cuando apenas corría el minuto 2 en una gran jugada colectiva que Fabián Castillo mandó al fondo, 3 minutos después Dorlan Pabón estuvo cerca del empate, el duelo se mantenía abierto, los Xolos igual apretaban buscando el segundo, pero al 24 Pabón sirvió a Rogelio Funes Mori que no perdonó el empate, ambos tuvieron oportunidad de tomar ventaja, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía movido, pero a los 8 minutos en un contragolpe el Cuco Angulo sirvió para que Fabián Castillo pusiera el 2-1 logrando su doblete, el Monterrey adelantó lineas, eso abrió el duelo, tanto los Xolos tuvieron para liquidar como los Rayados para empatar, aunque finalmente no hubo más.

Con esta victoria Tijuana arribó a 10 puntos escalando al onceavo puesto, mientras que Monterrey se estancó en 12 unidades en el sexto puesto. En actividad de la jornada 9 de la Liga MX, los Rayados recibirán al Atlas el martes, un día después los Xolos visitarán a Mazatlán. Tijuana 2-1 Monterrey.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Tijuana vs Monterrey 2-1 Jornada 8 Torneo Apertura 2020