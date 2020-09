Gales vs Bulgaria EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2020-21

Partido muy atractivo tendremos este domingo 6 de septiembre en la jornada 2 de la UEFA Nations League 2020-2021, cuando Gales busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los acerque al ascenso, pero recibirán a Bulgaria que saldrá decidido a sorprender en su visita al Cardiff City Stadium.

Hora y Canal Gales vs Bulgaria

Sede: Cardiff City Stadium, Cardiff, Gales

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Gales vs Bulgaria en VIVO

La selección de Gales tiene la misión de ser protagonista de su grupo y conseguir el ansiado ascenso a la Liga A, por lo que deben hacerse fuertes en casa.

Los Dragones vienen de un gran debut el jueves pasado cuando visitaron a Finlandia en un duelo muy parejo, pero que lograron definir a su favor gracias a solitaria anotación de Kleiffer Moore.

Por su parte, Bulgaria está disputando la Liga B por primera vez en su historia tras lograr su ascenso en la edición pasada. El claro objetivo será mantener la categoría, dado que luce difícil que puedan pelear por el ascenso a la Liga A.

Los Búlgaros vienen de un amargo debut el jueves pasado cuando recibieron a Irlanda en un duelo que parecían tener en la bolsa con gol de Bozhidar Kraev, sin embargo un error en tiempo de reposición selló el 1-1 final.

Tanto Gales como Bulgaria saben de la importancia de este partido dado que ambos países tienen la misión de ganar, pero la realidad es que los Dragones son favoritos, tienen un plantel más poderoso, encabezado por Gareth Bale, además de estar en casa, pero no deberán confiarse de unos Búlgaros que intentarán salvar, al menos, el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Gales vs Bulgaria.

