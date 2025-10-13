España vs Bulgaria EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Selecciones

La Selección Española buscará sellar prácticamente su clasificación al Mundial 2026 cuando enfrente este martes a Bulgaria en el Estadio José Zorrilla de Valladolid. El equipo de Luis de la Fuente llega en estado de gracia, liderando el Grupo E con nueve puntos y sin recibir un solo gol en la eliminatoria.

🇪🇸 España, una máquina de fútbol que no perdona

Tras la derrota en la final de la Liga de Naciones ante Portugal, España ha respondido con contundencia. En su debut goleó 3-0 a Bulgaria, luego arrolló 6-0 a Turquía y recientemente venció 2-0 a Georgia en Elche, mostrando un dominio total.

Con un ataque que combina juventud y talento, la Roja suma 10 partidos consecutivos marcando al menos dos goles, una racha que solo ha conseguido en cuatro etapas distintas de su historia. Yeremy Pino y Mikel Oyarzabal vienen de anotar en el último encuentro, y el capitán Rodri, aunque ausente por lesión, sigue siendo el líder moral del grupo.

Luis de la Fuente podría repetir alineación pese a las bajas de Lamine Yamal, Dani Olmo, Dean Huijsen y Rodri, confiando en la solidez y ritmo colectivo que ha mostrado el equipo.

🇧🇬 Bulgaria, en crisis y sin rumbo claro

El panorama para Bulgaria es completamente distinto. Tras caer 6-1 ante Turquía, Aleksandar Dimitrov debutó con una pesadilla. Su selección ocupa el último lugar del grupo, sin puntos y con nueve goles en contra en tres partidos.

Los “Leones” no ganan desde noviembre del año pasado y encajan al menos dos goles por encuentro. Su capitán Kiril Despodov intentará liderar una reacción que parece casi imposible frente a un rival muy superior.

⚽ Pronóstico España vs Bulgaria

España es clara favorita. Su poder ofensivo y control del juego deberían imponerse sin dificultades ante una Bulgaria en plena reconstrucción.

La Roja seguirá con paso firme hacia el Mundial 2026, ampliando su racha perfecta y su autoridad en el Grupo E.

Predicción: España 4-0 Bulgaria

Last modified: octubre 13, 2025