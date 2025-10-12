Written by: octubre 12, 2025 Selecciones

Gales vs Bélgica EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Gales vs Bélgica

Gales y Bélgica se enfrentan este lunes 13 de octubre en un duelo decisivo del Grupo J de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026.

El encuentro se disputará en el Cardiff City Stadium a partir de las 15:45 h (hora local) y será transmitido en vivo por Disney+ Premium.

Un choque clave por la clasificación

El Grupo J vive una batalla muy cerrada en la cima. Macedonia del Norte lidera con 12 puntos, mientras que Bélgica acumula 11 unidades y Gales suma 10.
Una derrota para cualquiera de los dos equipos podría dejarlos contra las cuerdas de cara a los dos últimos encuentros de la fase.

Los Diablos Rojos llegan tras empatar 0-0 ante Macedonia del Norte, rompiendo una racha de tres victorias consecutivas, incluyendo el 4-3 ante Gales en junio y las goleadas 6-0 frente a Liechtenstein y Kazajistán.

Por su parte, los Dragones no han tenido mucha actividad en la clasificación desde esa derrota, pero vencieron 1-0 a Kazajistán en su último compromiso oficial. Sin embargo, llegan golpeados tras una derrota amistosa ante Inglaterra el jueves pasado.

Bajas y noticias de los equipos

Gales sufre la baja sensible de Aaron Ramsey, lesionado en un entrenamiento, además del extremo Dan James. El técnico Craig Bellamy deberá reajustar su once titular.

En el lado belga, Youri Tielemans continúa fuera por lesión, y Alexis Saelemaekers tampoco estará disponible tras salir golpeado en el empate reciente.

Pronóstico Gales vs Bélgica

Aunque Gales buscará revivir la histórica victoria de la Euro 2016, Bélgica llega más sólida y con mejor ritmo ofensivo. Su defensa encadena tres partidos sin recibir goles, y su delantera promete dar trabajo a los locales.

Pronóstico final: Gales 0-2 Bélgica.

