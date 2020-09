Liverpool vs Leeds EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Premier League 2020-21

Tweet on Twitter

Arrancan las emociones de la Premier League 2020-2021 este sábado 12 de septiembre con un buen partido donde el vigente campeón, el Liverpool, hará su debut con la misión de sumar sus primeros puntos, pero recibirá al recién ascendido Leeds United que saldrá motivado listo para dar la primera campanada en su visita a Anfield.

Hora y Canal Liverpool vs Leeds

Sede: Anfield, Liverpool, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Inglaterra. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Liverpool vs Leeds en VIVO

El cuadro del Liverpool arranca este nuevo torneo con el firme objetivo de revalidar su título, vienen de una campaña histórica donde se vieron aplastantes, pero saben que es momento de dejar eso atrás y concentrarse en este nuevo campeonato.

Los Reds no tuvieron prácticamente movimientos en el mercado, más que algunas llegadas y bajas por préstamos, por lo que el plantel se mantiene, al menos hasta ahora ya que empezaron los rumores de que Barcelona buscaría a Wijnaldum.

Por su parte, el Leeds United vuelve a la Premier League tras una larga ausencia y vuelve como campeón de la Championship de la mano del Loco Bielsa que ahora tendrá otra oportunidad en la máxima categoría donde el objetivo será la salvación.

The Whites tampoco ha tenido demasiados movimientos en el mercado, destacan la llegada de Robin Koch, Hélder Costa y de Rodrigo Moreno que será el referente del plantel, mientras que tampoco han sufrido ninguna baja significativa.

Tanto el Liverpool como el Leeds saben de la importancia de este partido dado que para ambos es su debut y querrán hacerlo con el pie derecho, aunque la realidad es que los Reds son amplios favoritos para ganar, sería una sorpresa si los Whites consiguen salvar, al menos, el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Liverpool vs Leeds.

