Denver Broncos vs Tennessee Titans EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 1 NFL 2020

La última vez que los Tennessee Titans viajaron a Mile High City para enfrentarse a los Denver Broncos, fue más que una fea victoria por 16-0 para el equipo local; fue el comienzo de una nueva era para los Titans. La semana 6 de la temporada pasada sería la última vez que Marcus Mariota vería el campo para el equipo que lo seleccionó con la segunda selección general en 2015. Después de cinco temporadas de juego inconsistente, lesiones persistentes y destellos de brillantez, la permanencia de Mariota como los Titans El mariscal de campo franquicia llegó a su fin en el tercer trimestre. El recién adquirido Ryan Tannehill intervino por debajo del centro y nunca miró hacia atrás. Con Tannehill tomando las decisiones, Tennessee convirtió un comienzo de 2-4 poco inspirado en un cuarto final consecutivo de 9-7 y una carrera de playoffs que sentó las bases para la temporada de los Titans más esperada en mucho tiempo.

Los Broncos están entrando en la temporada 2020 con su propia ola de impulso positivo. Después del fallido experimento de Joe Flacco y la inevitable banca de Brandon Allen, fue el turno del recluta de segunda ronda Drew Lock de intentar dirigir la ofensiva de Denver, y Lock cumplió. Denver tuvo foja de 4-1 con Lock al timón, creando una renovada sensación de entusiasmo por el futuro a pesar de perderse los playoffs por cuarta temporada consecutiva. Los Broncos están buscando dar el siguiente paso este año y romper su racha de playoffs en la segunda temporada del entrenador en jefe Vic Fangio.

Hora y Canal Broncos vs Titans

Kickoff: Lunes 14 de septiembre, 7:10 p.m PT / 10:10 p.m. ET en Estados Unidos. 9:10 p.m en México.

TV: ESPN en Estados Unidos y México.

Spread: Titans -2.5

Tres cosas a tener en cuenta

1. Drew Lock

Los fanáticos de los Broncos deberían saber que no deben entusiasmarse con un posible mariscal de campo franquicia que solo ha comenzado un puñado de juegos. Pero en lo poco que vimos de Lock la temporada pasada, ciertamente se veía como el hombre adecuado para el trabajo en el futuro, liderando dos series ganadoras, una remontada, con siete pases de touchdown, una calificación de 89.7, y solo tres intercepciones.

En el primer cuarto de su primera apertura hace una temporada, Lock encontró al joven receptor Courtland Sutton (1,112 yardas, 6 TD en 2019) dos veces en la zona de anotación. El domingo, Lock probablemente se quedará sin su receptor de pases No. 1 luego de que Sutton sufriera una lesión en el hombro en la práctica a principios de semana. Sin embargo, Lock tendrá tres nuevos objetivos para lanzar en los receptores abiertos novatos Jerry Judy (primera ronda, Alabama) y KJ Hamler (segunda ronda, Penn State), así como el veterano corredor Melvin Gordon saliendo del backfield.

Lock se enfrentará a una secundaria de los Titans veteranos, liderada por el profundo All-Pro Kevin Byard, que es dinámica cuando está saludable, pero más oportunista que robusta. Será interesante ver cómo Lock y sus nuevos objetivos se combinan después de una temporada baja limitada, sin pretemporada y contra una carrera de pases de Tennessee recientemente remodelada.

2. Batalla de los backfields

Con la posible pérdida de Sutton y el cuerpo de receptores sin experiencia de los Broncos en el centro de atención, es razonable esperar que Denver intente establecer el juego terrestre temprano. Con el regreso de Phillip Lindsay (1,011 yardas terrestres, 6 TD, 4.5 ypc en 2019) y la incorporación del mencionado Gordon, se espera que Denver intente igualar la fisicalidad defensiva de los Titans corriendo la pelota más veces y evitando tantas. pasando lo más posible.

Para la ofensiva de los Titans, es la misma receta que usaron para el Juego de Campeonato de la AFC la temporada pasada: alimentar al recientemente bien pagado y reinante rey terrestre, Derrick Henry (1,540 yardas, 16 TD). Henry marca la pauta para la totalidad de la ofensiva de Tennessee. El juego terrestre establece el juego de pases de acción en el que Tannehill hizo tanto daño hace una temporada, completando el 78 por ciento de sus pases con ocho touchdowns y registrando una calificación absurda de 143.5. Con caras nuevas e incertidumbre dentro del frente defensivo siete de Denver, el domingo es una buena oportunidad para que la ofensiva de Tennessee continúe donde lo dejó hace una temporada.

3. ¿Quién participa? ¿Quién está fuera? Quien esta donde

El viernes, los Broncos recibieron noticias aún más terribles. Además de la posible pérdida de Sutton, el apoyador estrella Von Miller, posiblemente el mejor jugador defensivo de su generación, optó por someterse a una cirugía en el tobillo que se lesionó a principios de semana durante la práctica. La cirugía requerirá al menos tres meses de recuperación y podría estar fuera durante toda la temporada.

La pérdida de Miller es especialmente amarga ya que la defensa de Denver estaba dando la bienvenida al compañero de carreras de pases de Miller, Bradley Chubb, quien se perdió la mayor parte del año pasado con un ligamento cruzado anterior parcialmente desgarrado. Pero Chubb no se enfrentará a la ofensiva de los Titans por sí mismo, no con la incorporación del ex Titán y cinco veces seleccionado al Pro Bowl, Jurrell Casey, que anclará la primera línea de Denver. La pérdida de Miller es inconmensurable, pero si Chubb puede regresar a su versión de 2018 (60 tacleadas, 12 capturas) y Casey puede ayudar a obstruir el medio, los Broncos deberían poder atacar una línea ofensiva de los Titans que permitió la tercera mayor cantidad de capturas ( 56) hace una temporada.

Casey no es la única cara nueva en un lugar nuevo. Hace una semana, después de meses de especulaciones, los Titans finalmente consiguieron al agente libre Jadeveon Clowney con un contrato de un año y $ 13 millones. Los números de capturas de Clowney no te atraparán (32 en seis temporadas), pero, no obstante, es una fuerza. Puede alinearse en cualquier lugar de los siete primeros. Puede correr desde el borde desde el lugar del apoyador o desde el final, así como frente al guardia ofensivo. Agregar a Clowney agrega aún más físico a la defensa de los Titans que se enorgullece de ser más dura que sus oponentes.

Denver Broncos vs Tennessee Titans en VIVO

Si bien los Broncos pueden estar en alza en 2020, los Titans abren el calendario ya sabiendo quiénes son, especialmente a la ofensiva. Con las lesiones de Sutton y Miller, los Broncos se quedarán sin dos de sus creadores de juego más importantes, lo que ejercerá mucha presión sobre la ofensiva joven y sin experiencia. Me gusta King Henry y la Titans en un asunto de baja puntuación para concluir la Semana 1.

Predicción: Titans 21, Broncos 17