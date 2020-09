Tigres vs Querétaro EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Torneo Apertura 2020

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Seguimos con las emociones de este sábado 19 de septiembre en al jornada 11 del Torneo Apertura 2020, cuando los Tigres busquen aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los consolide en zona de clasificación y los meta a la pelea por los cuatro primeros puestos, pero tendrán que recibir a un Querétaro que intentará dar la campanada en su visita al Estadio Volcán.

Como llegan los equipos

El cuadro de los Tigres ha tenido un torneo algo irregular para sus expectativas, por lo que necesitan apretar y más jugando en casa. Después de 10 jornadas suman 3 victorias, 5 empates y han sido derrotados en 2 ocasiones.

La UANL viene de una valiosa victoria en la jornada pasada cuando recibieron a Santos logrando doblegarlos 2-0 con un autogol y anotación del Diente López.

Por su parte, Querétaro ha tenido un buen torneo para sus expectativas, lucía como el rival más débil del campeonato, pero tras 10 fechas se mantienen competitivos al sumar 3 triunfos, 2 empates y han perdido en 5 juegos.

Los Gallos Blancos vienen de un duro golpe en la jornada pasada cuando recibieron al León en un duelo en el que Omar Arellano y Kevin Ramírez los puso al frente 2-1, pero en los últimos 15 minutos los remontaron para caer 2-3.

Tanto los Tigres como el Querétaro saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en al pelea por la clasificación; en la tabla general encontramos a la UANL en la sexta posición con 14 puntos, mientras que los Gallos Blancos son onceavos con 11 unidades en esta Liga MX.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 2 de noviembre en la fecha 17 del Apertura 2019 en La Corregidora. En aquel duelo ninguno se hizo daño firmando un 0-0 final.

Hora y Canal Tigres vs Querétaro

El juego entre Tigres vs Querétaro se estará disputando en punto de las 7:00 pm de Nuevo León y del centro de México; en Estados Unidos iniciará a las 5:00 pm del Pacífico y 8:00 pm del Este.

La transmisión del partido Querétaro vs Tigres en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Afizzionados en IZZI para todo México, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la LigaMX que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final. La transmisión online será por la app de IzziTV y Blim.

Tigres vs Querétaro en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que saldrán con todo por la victoria, aunque la realidad es que la UANL es favorito para llevarse el triunfo y hacerlo de manera clara, aunque no deberán caer en excesos de confianza ante unos Gallos Blancos que han sorprendido a grandes rivales, un empate no sería del todo malo. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Tigres vs Querétaro.

Tigres vs Querétaro EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Torneo Apertura 2020