Los Ángeles Chargers vs Kansas City Chiefs EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 2 NFL 2020

Bueno, fue bastante obvio por lo que vimos en la primera semana que los campeones del Super Bowl no tienen la intención de dormirse en los laureles. Los Kansas City Chiefs realizaron otra clínica ofensiva en su victoria 34-20 sobre los Houston Texans en la apertura de la temporada “Thursday Night Football”. Patrick Mahomes había vuelto a hacer cosas que un mariscal de campo mortal no debería poder hacer.

Mientras tanto, Los Ángeles Chargers se convirtieron en beneficiarios de La maldición de los bungles. Sí, todos lo vimos. La sensación del novato de Cincinnati, Joe Burrow, llevó a su equipo por el campo como un veterano de siete años a lo que parecía que iba a ser una serie ganadora. Luego, una vez estancados, los Bengals recurrieron a su pateador para enviar el juego a tiempo extra. Y como todos sabemos, la regla de oro es NUNCA dejar el destino de tu equipo en el pie de un pateador. Especialmente uno que le daña la pantorrilla durante el intento de chip shot, haciendo que la bola se desplace hacia la derecha. Boom, los Chargers ganan 16-13.

¿Tendrán los Chargers tanta suerte esta semana contra los poderosos Chiefs? Hmmm, no es probable. Pero echemos un vistazo a las claves de todos modos.

Hora y Canal Chargers vs Chiefs

Inicio: domingo 20 de septiembre a la 1:25 p.m PT / 4:25 p.m. ET en Estados Unidos. 3:25 p.m en México.

TV: CBS en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Spread: Chiefs -8.5

Tres cosas a tener en cuenta

1. Las similitudes y las diferencias

A primera vista, estos dos equipos lucían bastante similares en la hoja de estadísticas de la Semana 1. Los Chiefs corrieron para 166 yardas, pasaron para 203 y totalizaron 369 en la victoria sobre los Texans. Mientras tanto, los Chargers corrieron para 155 yardas, pasaron 207 y totalizaron 362 en su escape 16-13 en Cincinnati. Pero ahí es donde terminan las similitudes. Contra J.J. Watt y los muchachos, los Chiefs construyeron una ventaja de 24-7 al retener la pelota durante las 23:17 de los primeros 34 minutos de juego del juego. Mientras tanto, los Chargers anotaron solo 16 puntos y tuvieron dos ocasiones en las que fueron “goal to go” contra los Bengals y se conformaron con goles de campo, que es lo que ayudó a que fuera un final tan espectacular.

Tyrod Taylor, que finalizó las 224 aperturas consecutivas de Philip Rivers, estaba haciendo su primera apertura desde septiembre de 2018, y su óxido se mostraba en ocasiones. Patrick Mahomes y Taylor son mariscales de campo de doble amenaza, pero Mahomes está en otro nivel, lanzando desde más espacios para el brazo que un lanzador de submarinistas y luciendo inquebrantablemente cómodo. Y para ser honesto, TT tuvo algunos momentos de acá y allá contra lo que aparentemente es un equipo defensivo pobre en los Bengals. Quiero decir, viste lo que Cleveland les hizo el jueves por la noche, ¿verdad?

2. Molido y machacado

Probablemente el titular más grande del juego ofensivo de Kansas City contra los Texans fue el surgimiento del corredor novato Clyde Edwards-Helaire, quien fue eliminado para 138 yardas en 25 acarreos en su primer juego de la NFL. Teniendo en cuenta que su corredor líder hace un año fue Damien Williams, quien superó a 498 yardas, esa es una gran noticia. Además, un gran apoyo para Kelechi Osemele, quien asumió como guardia izquierdo para Laurent Duvenay-Tardiff, quien se excluyó y brindó un montón de empuje y actitud para el juego terrestre. Los Chargers también parecían encontrar sus piernas en el suelo, por lo que el juego terrestre era una prioridad. Austin Ekeler y Joshua Kelley fueron súper efectivos y se combinaron para 144 yardas. Puede que no parezca mucho, pero considere que los Chargers ocuparon el puesto 28 en la NFL hace un año, por lo que es bueno ver a los corredores convertirse en un punto de énfasis.

3. ¿Fue real la defensa de los Chargers?

Nuevamente, tome todo esto con un grano de sal considerable, ya que se enfrentaban a los Bengals sin golpes y a un mariscal de campo novato en su primer juego, pero los Chargers limitaron a Cincy a 295 yardas. Y antes de las dos últimas series del juego, Orange & Black había acumulado solo 175 yardas en tres cuartos y medio. Pero por otro lado, los Chargers sí se beneficiaron de que Burrow se perdiera algunos receptores abiertos y un caso de hidropesía de vez en cuando, por lo que la defensa de pase sigue siendo un gran interrogante. Además, el apoyador titular Drue Tranquill sufrió una desafortunada lesión en la pierna y estará fuera en el futuro previsible. La línea defensiva de Joey Bosa, Linval Joseph, Justin Jones y Melvin Ingram realmente tendrá que dar un paso adelante y mantenerse disciplinada contra Mahomes y compañía.

Los Ángeles Chargers vs Kansas City Chiefs en VIVO

No voy a mentir No veo cómo los Chargers van a poner freno a esa potente ofensiva de los Chiefs. Patrick Mahomes viene a Tinseltown y estará listo para su primer plano de Hollywood. Y tenga en cuenta que los Lightning Bolts todavía están un poco vacilantes tratando de descubrir su nueva ofensiva detrás de Taylor, que incluye el desarrollo de una identidad completamente nueva. La próxima vez que estos dos equipos se enfrenten será el 3 de enero y estoy seguro de que será un mejor partido. Sobre todo porque Kansas City habrá asegurado un puesto en los playoffs y puede que no le importe.

Oye, la parte más impresionante es que pasé toda esta vista previa sin llamar a los Chargers “San Diego” ni una sola vez.

Predicción: Chiefs 35, Chargers 10