Kansas City Chiefs vs Cleveland Browns EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pretemporada NFL 2023

Los Cleveland Browns se enfrentarán a los Kansas City Chiefs en el último partido de pretemporada antes de que comience la temporada. El duelo será este sábado 26 de agosto en el Arrowhead Stadium.

Hora y Canal Chiefs vs Browns

Sede: Arrowhead Stadium, Kansas City, Estados Unidos

Hora: 11:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: NFL Network y NFL+

Kansas City Chiefs vs Cleveland Browns en VIVO

Los Browns terminaron empatados 18-18 con los Philadelphia Eagles la semana pasada. No contaron con Deshaun Watson ni Nick Chubb, sin embargo, aún había algunos jugadores destacados. Dorian Thompson-Robinson completó 13 de 25 pases para 164 yardas. Por otro lado, Kellen Mond completó 12 de 24 pases con 126 yardas y un touchdown. Demetric Felton Jr. lideró el juego terrestre con siete acarreos para 36 yardas. Además, Austin Watkins encabezó el grupo de receptores con siete recepciones en 14 intentos, sumando 139 yardas y anotando un touchdown. La defensa también tuvo momentos destacados, con Mohamoud Diabate liderando el camino al realizar siete tacleadas (seis en solitario), mientras que Tanner McCalister contribuyó con seis tacleadas (cinco en solitario).

Los Chiefs vencieron a los Arizona Cardinals 38-10 en su última contienda de pretemporada. Patrick Mahomes completó 10 de 15 pases para 105 yardas. Posteriormente, el mariscal de campo suplente Blaine Gabbert completó 7 de 8 pases para 120 yardas y dos touchdowns. Shane Buechele estuvo impecable, completando 10 de 10 pases con 105 yardas. En el juego terrestre, La’Michal Penne llevó el balón en seis ocasiones para 41 yardas. Jerick McKinnon añadió una carrera de 19 yardas y atrapó un pase para 13 yardas. Además, Clyde Edwards-Helaire acarreó el balón cuatro veces para 10 yardas y recibió dos pases para ocho yardas. La novata Rashee Rice atrapó ocho de nueve pases dirigidos a ella, sumando 96 yardas, mientras que Márquez Valdez-Scantling atrapó un pase para 20 yardas.

Predicción Chiefs vs Browns

Los Chiefs cuentan con una gran profundidad en su plantilla. Como resultado, es probable que tengan una ventaja significativa sobre los Browns.

Predicción: Kansas City Chiefs +3,5 (-110)

