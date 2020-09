Julio César Chávez Jr vs Mario Cázares EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2020

Tweet on Twitter

Gran combate tendremos este viernes 25 de septiembre cuando Julio César Chávez Jr vuelva al ring con la misión de sumar un triunfo que lo mantenga vigente cuando parece que su carrera esta acabada, tendrá que medirse a Mario Cázares que sabe que tiene la oportunidad de mostrarse al mundo y por ello se ha preparado para sorprender en el Las Torres de Tijuana Hotel.

Hora y Canal Julio César Chávez Jr vs Mario Cázares

Sede: Las Torres de Tijuana Hotel, Tijuana, Baja California

Hora: 6:00 pm en Baja California y 8:00 pm del centro de México. 6:00 pm PT / 9:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: PPV Online. DAZN en Estados Unidos.

Julio César Chávez Jr vs Mario Cázares en VIVO

Julio César Chávez Jr ha estado envuelto en polémica prácticamente desde el arranque de su carrera, sin embargo en los últimos años parece venir a menos, para muchos su carrera esta acabada dado que ha perdido dos de las últimas tres peleas, igualmente está suspendido por la Comisión de Nevada y Arizona.

Chávez Jr viene de una dura derrota en diciembre del año pasado cuando se midió a Daniel Jacobs en una pelea que podía volver a catapultarlo a los primeros planos, pero fue vencido en 5 round, 4 meses antes había vencido a Evert Bravo.

Por su parte, Mario Cázares es un peleador mexicano de 30 años que apenas ha combatido en 11 peleas profesionales, sin embargo en su récord como amateur está una victoria sobre Canelo Álvarez por una medalla de Oro en una olimpiada nacional.

Cázares peleó por última vez en diciembre de 2019 donde venció por KO a Eduardo Tercero, la realidad es que de sus 11 peleas no hay ningún nombre conocido.

Tanto Julio César Chávez Jr como Mario Cázares saben de la importancia de este combate, no hay margen de error en lo que podría ser su única pelea este 2020. Chávez Jr sabe que una nueva derrota significaría estar todavía más lejos de las grandes peleas y rodeado de más críticas, mientras que Cázares está ante la oportunidad que tanto ha esperado y no querrá desaprovecharla. Al concluir la pelea les tendremos el mejor resumen, con la repetición de las acciones y el score final. Julio César Chávez Jr vs Mario Cázares.

