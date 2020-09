[Vídeo] Resultado y Resumen Pachuca vs Toluca 0-0 Jornada 12 Torneo Apertura 2020

Tweet on Twitter

Pachuca y Toluca no se hicieron daño firmando un amargo empate 0-0 en el arranque de la jornada 12 del Torneo Apertura 2020.

El partido arrancó de manera pareja, pero la primera clara fue del Toluca cuando al 9 Cisneros no pudo rematar de buena manera frente al arco, Pachuca intentaba reaccionar, pero la realidad es que no había claridad, Tuzos empezaron a dominar la pelota, pero tras 45 minutos se mantenía el 0-0. Para el segundo tiempo, apenas a los 3 minutos Víctor Guzmán perdonó una clara, Toluca también estaba cerca con remate al 60 que Ustari salvó, la gran oportunidad para el Pachuca parecía llegar al 67 cuando se marcó un penal a su favor, pero tras revisarse en el VAR se cambió la decisión, los minutos pasaron y finalmente el gol no llegó.

Con este empate Pachuca arribó a 19 puntos manteniéndose en la quinta posición, mientras que Toluca escaló al noveno lugar con 14 unidades. En actividad de la fecha 13 de la Liga MX, los Tuzos visitarán a Juárez el domingo, mismo día en que los Diablos Rojos recibirán al Cruz Azul. Pachuca 0-0 Toluca.

